Distribuisci Home Assistant con un click.
Piattaforma open source di domotica orientata alla privacy con oltre 2.000 integrazioni per dispositivi e servizi smart.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Home Assistant
Home Assistant Ã¨ la principale piattaforma open-source per l'automazione domestica, utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo. Unifica dispositivi smart di diversi produttori â€” luci, termostati, telecamere, sistemi di sicurezza e lettori multimediali â€” in un'unica interfaccia personalizzabile, con un potente motore di automazione che supporta scenari complessi attivati da tempo, stati dei dispositivi o eventi esterni.
L'installazione di Home Assistant sul tuo VPS assicura che la tua smart home rimanga operativa anche durante interruzioni locali, fornisce un accesso remoto affidabile da qualsiasi luogo e mantiene tutti i dati dei dispositivi e la logica di automazione interamente sotto il tuo controllo, senza dipendenze da servizi cloud.
FunzionalitÃ principali di Home Assistant
2.000+ Integrazioni
Collega virtualmente qualsiasi dispositivo smart home o servizio cloud attraverso una libreria in continua crescita di integrazioni della community.
Controllo locale
Tutte le automazioni vengono eseguite localmente senza dipendenza dal cloud, mantenendo la tua casa reattiva anche quando la connettivitÃ internet fallisce.
Potenti Automazioni
L'editor di automazione visivo e basato su YAML supporta trigger complessi, condizioni e azioni multi-step per qualsiasi scenario.
Dashboard personalizzabili
Le dashboard Lovelace ti permettono di progettare interfacce di controllo personalizzate per qualsiasi dispositivo o schermo nella tua casa.
Integrazione dell'assistente vocale
Funziona con Google Assistant, Amazon Alexa e Siri per il controllo a mani libere di qualsiasi dispositivo connesso.
Monitoraggio Energia
Monitora e ottimizza il consumo energetico domestico con dashboard di monitoraggio dedicate e dati di consumo a livello di dispositivo.
PerchÃ© eseguire Home Assistant su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .