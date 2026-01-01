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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con n8n with AI Assistant

n8n Ã¨ una piattaforma di automazione dei flussi di lavoro che collega applicazioni, servizi e API tramite un editor visuale basato su nodi. Questa implementazione aggiunge l'Assistente AI di n8n, un'interfaccia di chat che trasforma le richieste in linguaggio naturale in flussi di lavoro funzionanti â€” seleziona i nodi giusti, li collega tra loro, scrive le espressioni e spiega perchÃ© un'esecuzione Ã¨ fallita invece di lasciarti a leggere i log.

L'assistente esegue il codice in un servizio sandbox distribuito insieme a n8n sul tuo VPS anzichÃ© su un cloud di terze parti, cosÃ¬ la logica del flusso di lavoro, le credenziali e il codice generato rimangono sulla tua infrastruttura. Ãˆ alimentato da Nexos AI, dando all'assistente accesso a modelli all'avanguardia tramite un'unica chiave mentre mantieni esecuzioni illimitate dei flussi di lavoro e nessun costo per attivitÃ .

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di n8n with AI Assistant

Costruzione di flussi di lavoro guidata dalla chat

Descrivi l'automazione che desideri in parole semplici e l'assistente assembla i nodi, le connessioni e le espressioni per te.

Sandbox di codice autogestita

Il codice generato viene eseguito in un servizio sandbox isolato in esecuzione sul tuo VPS, quindi nulla viene inviato a un fornitore di esecuzione esterno.

Risoluzione guidata degli errori

Chiedi all'assistente perchÃ© un'esecuzione Ã¨ fallita e ottieni una spiegazione con una soluzione concreta invece di analizzare i log di esecuzione grezzi.

Accesso al Modello AI Nexos

Una chiave Nexos AI dÃ  all'assistente accesso ai modelli principali, e puoi cambiare il modello che utilizza in qualsiasi momento.

Suite di Automazione n8n Completa

Tutto ciÃ² che Ã¨ standard in n8n Ã¨ incluso â€” centinaia di integrazioni, webhook, pianificazioni e nodi JavaScript personalizzati.

I dati rimangono sul tuo VPS

Le definizioni dei workflow, le credenziali API e la cronologia delle esecuzioni sono archiviate in un volume persistente che controlli e di cui puoi eseguire il backup liberamente.

PerchÃ© eseguire n8n with AI Assistant su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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