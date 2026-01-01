StarRocks è un data warehouse analitico di nuova generazione che offre risposte alle query in meno di un secondo grazie a un'architettura di elaborazione massivamente parallela (MPP) e a un motore di esecuzione completamente vettorizzato. Progettato per l'analisi in tempo reale, l'analisi multidimensionale e carichi di lavoro altamente concorrenti, gestisce set di dati da gigabyte a petabyte senza sacrificare la velocità delle query. Le viste materializzate intelligenti si aggiornano automaticamente all'ingestione dei dati e vengono selezionate in modo trasparente al momento della query, mentre un ottimizzatore basato sui costi completamente personalizzato garantisce piani di esecuzione efficienti per join e aggregazioni complesse.

Compatibile a livello di protocollo con MySQL, StarRocks si connette nativamente a strumenti di BI come Apache Superset, Grafana e Tableau senza driver aggiuntivi. Supporta l'interrogazione diretta di data lake esterni tra cui Apache Hive, Iceberg, Delta Lake e Hudi, e si integra con Kafka, Flink e Spark per l'ingestione in streaming — tutto da una singola istanza self-hosted che controlli completamente.