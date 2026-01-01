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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con StarRocks

StarRocks è un data warehouse analitico di nuova generazione che offre risposte alle query in meno di un secondo grazie a un'architettura di elaborazione massivamente parallela (MPP) e a un motore di esecuzione completamente vettorizzato. Progettato per l'analisi in tempo reale, l'analisi multidimensionale e carichi di lavoro altamente concorrenti, gestisce set di dati da gigabyte a petabyte senza sacrificare la velocità delle query. Le viste materializzate intelligenti si aggiornano automaticamente all'ingestione dei dati e vengono selezionate in modo trasparente al momento della query, mentre un ottimizzatore basato sui costi completamente personalizzato garantisce piani di esecuzione efficienti per join e aggregazioni complesse.

Compatibile a livello di protocollo con MySQL, StarRocks si connette nativamente a strumenti di BI come Apache Superset, Grafana e Tableau senza driver aggiuntivi. Supporta l'interrogazione diretta di data lake esterni tra cui Apache Hive, Iceberg, Delta Lake e Hudi, e si integra con Kafka, Flink e Spark per l'ingestione in streaming — tutto da una singola istanza self-hosted che controlli completamente.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di StarRocks

Query in meno di un secondo

Il motore di esecuzione vettorializzato e l'ottimizzatore intelligente basato sui costi offrono analisi in frazioni di secondo su enormi set di dati senza pre-aggregazione o cubing dei dati.

Ingestione in tempo reale

Il modello di chiave primaria supporta operazioni di upsert ad alto throughput e ricerche puntuali, consentendo l'ingestione simultanea di dati e l'esecuzione di query su larga scala.

Query di Data Lake

Interroga direttamente le tabelle Apache Hive, Iceberg, Delta Lake e Hudi utilizzando cataloghi esterni — nessuna migrazione di dati o pipeline ETL richiesta.

MySQL compatibile

Collega qualsiasi client MySQL, strumento di BI o pipeline di dati direttamente a StarRocks utilizzando il protocollo MySQL standard senza driver aggiuntivi.

Viste materializzate

Le viste materializzate intelligenti si aggiornano automaticamente in caso di modifiche ai dati e vengono riutilizzate in modo trasparente al momento dell'interrogazione per accelerare dashboard e report.

Perché eseguire StarRocks su Hostinger

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