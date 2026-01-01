Distribuisci Weblate con 1 click.
Piattaforma di gestione delle traduzioni basata sul web con una stretta integrazione del controllo di versione per flussi di lavoro di localizzazione fluidi.
Scegli un piano VPS per Weblate
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Weblate
Weblate Ã¨ una potente piattaforma di gestione delle traduzioni open-source che si integra direttamente con Git, GitHub, GitLab e Bitbucket per mantenere le traduzioni sincronizzate con la tua codebase. I traduttori lavorano tramite un'interfaccia web intuitiva mentre le modifiche vengono automaticamente commesse ai tuoi repository, eliminando gli scambi manuali di file e i conflitti di unione.
Con il supporto per oltre 50 formati di file, memoria di traduzione integrata, suggerimenti di traduzione automatica e controlli di qualitÃ , Weblate semplifica ogni fase del processo di localizzazione. L'auto-hosting sul tuo VPS rimuove i limiti di prezzo per utente e mantiene riservate le stringhe sorgente proprietarie.
FunzionalitÃ principali di Weblate
Integrazione del controllo versione
Sincronizza automaticamente le traduzioni con i repository Git, GitHub, GitLab e Bitbucket senza scambi manuali di file.
Oltre 50 formati di file
Supporta PO, XLIFF, JSON, risorse Android, stringhe iOS, proprietÃ Java e decine di altri formati di traduzione.
Memoria di traduzione
Riutilizza le stringhe precedentemente tradotte tra i progetti per mantenere la coerenza e velocizzare il lavoro di localizzazione.
Traduzione automatica
Ottieni suggerimenti di traduzione automatica da DeepL, Google Translate e LibreTranslate per accelerare i flussi di lavoro.
Controlli di qualitÃ
Individua automaticamente errori nei segnaposto, problemi di formattazione e incongruenze prima che le traduzioni raggiungano la produzione.
Revisione dei flussi di lavoro
Configura i processi di approvazione con autorizzazioni basate sui ruoli per garantire la qualitÃ della traduzione all'interno del tuo team.
PerchÃ© eseguire Weblate su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .