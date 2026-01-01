Distribuisci Yao con installazione in un click.
Runtime di app open source e framework di agenti AI per la creazione di applicazioni web e API con configurazione JSON.
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Cosa puoi costruire con Yao
Yao Ã¨ un runtime di applicazioni full-stack open-source che consente agli sviluppatori di creare applicazioni web, API REST e dashboard di amministrazione scrivendo file di configurazione JSON e YAML invece di codice backend. Originariamente un motore low-code, Yao v1.0 si Ã¨ evoluto in una piattaforma di agenti AI con integrazione nativa MCP (Model Context Protocol), orchestrazione multi-agente e un'interfaccia di chat conversazionale integrata.
A differenza dei framework tradizionali, Yao viene fornito come un singolo binario Go con un database SQLite integrato, un motore JavaScript V8 per gli hook TypeScript e un sistema UI renderizzato lato server â€” rendendolo un ambiente autonomo per la creazione e l'esecuzione di applicazioni web basate su AI senza gestire runtime o database separati.
FunzionalitÃ principali di Yao
Costruttore di API JSON
Definisci gli endpoint delle API REST, i modelli di database e i pannelli di amministrazione interamente in file di configurazione JSON/YAML, eliminando il codice boilerplate del backend.
Orchestrazione di agenti AI
Il supporto MCP nativo e l'esecuzione multi-agente ti consentono di connettere strumenti AI, delegare attivitÃ a sub-agenti ed eseguire flussi di lavoro paralleli degli agenti da una singola configurazione.
Motore V8 integrato
Esegui la logica di business e gli hook TypeScript direttamente all'interno di Yao utilizzando un runtime JavaScript V8 integrato â€” non Ã¨ richiesta alcuna installazione di Node.js.
UI renderizzata dal server
SUI Pages fornisce un sistema di rendering lato server basato su componenti per la creazione di interfacce frontend complete senza un framework JavaScript separato.
Ricerca vettoriale integrata
La ricerca vettoriale integrata, il grafo della conoscenza e le funzionalitÃ GraphRAG potenziano il recupero semantico dei documenti e le funzionalitÃ della base di conoscenza AI.
PerchÃ© eseguire Yao su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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