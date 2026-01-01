Distribuisci OneTimeSecret con installazione in un click.
Condividi password e dati sensibili tramite link autodistruggenti che possono essere visualizzati una sola volta.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con OneTimeSecret
OneTimeSecret ti permette di condividere informazioni sensibili â€” password, chiavi API, messaggi privati â€” tramite link che si autodistruggono dopo una singola visualizzazione. Una volta che il destinatario apre il link, il segreto viene eliminato permanentemente dal server, senza lasciare alcuna traccia.
L'auto-hosting di OneTimeSecret sul tuo VPS significa che i segreti condivisi non toccano mai infrastrutture di terze parti. Tu controlli la crittografia, le politiche di conservazione e i log di accesso, rendendolo ideale per i team che gestiscono credenziali, dati dei clienti o qualsiasi informazione troppo sensibile per e-mail o chat.
FunzionalitÃ principali di OneTimeSecret
Link autodistruggenti
Ogni segreto viene eliminato immediatamente dopo la prima visualizzazione, garantendo che i dati sensibili non siano piÃ¹ accessibili.
Protezione della passphrase
Aggiungi una passphrase opzionale in modo che solo il destinatario previsto possa decifrare e leggere il segreto.
Scadenza configurabile
Imposta i segreti per scadere automaticamente dopo minuti, ore o giorni anche se non vengono mai aperti.
Nessuna registrazione richiesta
Chiunque puÃ² creare e ricevere segreti senza creare un account, riducendo l'attrito per una condivisione rapida.
Supporto account amministratore
Registra un account amministratore alla prima visita per monitorare l'utilizzo e gestire l'istanza dalla UI web.
PerchÃ© eseguire OneTimeSecret su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .