Distribuisci Dialoqbase con installazione in un click.
Costruttore di chatbot auto-ospitato con una base di conoscenza privata e fornitori di modelli di linguaggio e di embedding plug-in.
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Cosa puoi costruire con Dialoqbase
Dialoqbase Ã¨ una piattaforma open-source per la creazione di chatbot personalizzati basati sulla tua base di conoscenza. Documenti, siti web, PDF, repository GitHub, trascrizioni audio e video possono essere acquisiti e indicizzati utilizzando PostgreSQL con pgvector, quindi interrogati tramite qualsiasi modello linguistico supportato â€” OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, o un'istanza AI locale auto-ospitata. Il passaggio tra provider non richiede la reindicizzazione delle tue fonti.
L'auto-hosting di Dialoqbase sul tuo VPS mantiene documenti proprietari, la cronologia delle conversazioni e le chiavi API del provider sotto il tuo controllo, senza costi per messaggio o blocco da parte di SaaS di terze parti. Le integrazioni di canale integrate ti consentono di pubblicare lo stesso bot su Telegram, Discord, WhatsApp o un widget web incorporabile.
FunzionalitÃ principali di Dialoqbase
Knowledge base privata
Acquisisci PDF, siti web, sitemap, documenti Word, repository GitHub, testo semplice e trascrizioni audio o video per fondare ogni bot sui tuoi dati.
LLM multi-provider
Passa da OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama e AI locale senza reindicizzare le tue fonti o riscrivere i prompt.
Postgres ricerca vettoriale
Gli embeddings vettoriali risiedono in PostgreSQL con pgvector, quindi un unico database gestisce metadati, cronologia delle conversazioni e ricerca di similaritÃ .
Integrazioni di canale
Pubblica lo stesso bot su Telegram, Discord, WhatsApp o un widget web incorporabile da un'unica configurazione.
Widget web incorporabile
Inserisci un breve tag script in qualsiasi sito per servire il tuo bot come un widget di chat flottante senza scrivere codice front-end.
Accesso REST API
Un'API REST ti permette di avviare conversazioni, riaddestrare su nuove fonti e convogliare le risposte in applicazioni e automazioni personalizzate.
PerchÃ© eseguire Dialoqbase su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .