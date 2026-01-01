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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Dialoqbase

Dialoqbase Ã¨ una piattaforma open-source per la creazione di chatbot personalizzati basati sulla tua base di conoscenza. Documenti, siti web, PDF, repository GitHub, trascrizioni audio e video possono essere acquisiti e indicizzati utilizzando PostgreSQL con pgvector, quindi interrogati tramite qualsiasi modello linguistico supportato â€” OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, o un'istanza AI locale auto-ospitata. Il passaggio tra provider non richiede la reindicizzazione delle tue fonti.

L'auto-hosting di Dialoqbase sul tuo VPS mantiene documenti proprietari, la cronologia delle conversazioni e le chiavi API del provider sotto il tuo controllo, senza costi per messaggio o blocco da parte di SaaS di terze parti. Le integrazioni di canale integrate ti consentono di pubblicare lo stesso bot su Telegram, Discord, WhatsApp o un widget web incorporabile.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Dialoqbase

Knowledge base privata

Acquisisci PDF, siti web, sitemap, documenti Word, repository GitHub, testo semplice e trascrizioni audio o video per fondare ogni bot sui tuoi dati.

LLM multi-provider

Passa da OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama e AI locale senza reindicizzare le tue fonti o riscrivere i prompt.

Postgres ricerca vettoriale

Gli embeddings vettoriali risiedono in PostgreSQL con pgvector, quindi un unico database gestisce metadati, cronologia delle conversazioni e ricerca di similaritÃ .

Integrazioni di canale

Pubblica lo stesso bot su Telegram, Discord, WhatsApp o un widget web incorporabile da un'unica configurazione.

Widget web incorporabile

Inserisci un breve tag script in qualsiasi sito per servire il tuo bot come un widget di chat flottante senza scrivere codice front-end.

Accesso REST API

Un'API REST ti permette di avviare conversazioni, riaddestrare su nuove fonti e convogliare le risposte in applicazioni e automazioni personalizzate.

PerchÃ© eseguire Dialoqbase su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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