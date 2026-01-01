Distribuisci Trudesk con un click.
Soluzione open source di help desk e ticketing per organizzare le richieste di supporto e mantenere i carichi di lavoro gestibili.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Trudesk
Trudesk Ã¨ una piattaforma di help desk open source costruita con Node.js e MongoDB, progettata per mantenere le operazioni di supporto organizzate e semplici. Fornisce un'interfaccia pulita per la gestione dei ticket dove i team possono creare, assegnare, prioritizzare e risolvere le richieste di supporto senza la complessitÃ delle alternative aziendali. L'integrazione con Elasticsearch consente una ricerca full-text veloce su tutti i ticket e le attivitÃ .
L'auto-hosting di Trudesk sul tuo VPS mantiene tutti i dati dei clienti sotto il tuo controllo senza costi per utente o condivisione di dati con terze parti. Il primo visitatore completa la procedura guidata di configurazione per configurare la connessione al database e creare l'account amministratore, rendendo la distribuzione iniziale semplice e sicura.
FunzionalitÃ principali di Trudesk
Gestione biglietti
Crea, assegna e traccia i ticket di supporto durante il loro intero ciclo di vita con livelli di prioritÃ , aggiornamenti di stato e assegnazione al team.
Ricerca full-text
La ricerca basata su Elasticsearch consente agli agenti di trovare istantaneamente ticket, commenti e cronologia nell'intero help desk.
Collaborazione di squadra
Assegna i ticket ad agenti o gruppi specifici, aggiungi note interne e traccia tutte le attivitÃ in un thread di conversazione unificato.
Accesso basato sui ruoli
Controlla ciÃ² che agenti e clienti possono vedere e fare con ruoli utente configurabili e gruppi di autorizzazione.
Sistema di notifica
Tieni informati agenti e clienti con notifiche email attivate da aggiornamenti dei ticket, assegnazioni e modifiche di stato.
PerchÃ© eseguire Trudesk su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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