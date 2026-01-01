RomM è una piattaforma completa di gestione ROM self-hosted che trasforma i file di gioco sparsi in una libreria organizzata e ricercabile. Arricchisce automaticamente la tua collezione con copertine, screenshot e descrizioni da IGDB e MobyGames, supportando centinaia di piattaforme, dai classici arcade alle console moderne.

L'hosting self-hosted di RomM significa che la tua collezione di giochi rimane sulla tua infrastruttura — senza preoccupazioni relative ai termini di servizio del cloud storage, senza limitazioni di larghezza di banda e senza costi mensili. Tu controlli chi ha accesso e la tua libreria cresce senza limiti man mano che aggiungi nuove piattaforme o completi set di collezioni.