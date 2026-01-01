Distribuisci RomM con un click.
Gestore di ROM self-hosted che organizza collezioni di giochi retrò con metadati, copertine e gameplay basato su browser.
Scegli un piano VPS per RomM
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con RomM
RomM è una piattaforma completa di gestione ROM self-hosted che trasforma i file di gioco sparsi in una libreria organizzata e ricercabile. Arricchisce automaticamente la tua collezione con copertine, screenshot e descrizioni da IGDB e MobyGames, supportando centinaia di piattaforme, dai classici arcade alle console moderne.
L'hosting self-hosted di RomM significa che la tua collezione di giochi rimane sulla tua infrastruttura — senza preoccupazioni relative ai termini di servizio del cloud storage, senza limitazioni di larghezza di banda e senza costi mensili. Tu controlli chi ha accesso e la tua libreria cresce senza limiti man mano che aggiungi nuove piattaforme o completi set di collezioni.
Funzionalità principali di RomM
Metadati automatici
Recupera copertine, screenshot e descrizioni da IGDB e MobyGames, eliminando ore di catalogazione manuale per grandi collezioni.
Gameplay basato su browser
Gioca ai giochi direttamente nel browser tramite EmulatorJS e RuffleRS senza installare emulatori su ogni dispositivo.
Supporto Multi-piattaforma
Organizza collezioni che spaziano tra NES, SNES, PlayStation, arcade e centinaia di altre piattaforme sotto un'unica interfaccia unificata.
Permessi utente
I controlli di accesso granulari ti consentono di condividere la tua libreria con familiari o amici, mantenendo le funzioni amministrative limitate.
Raggruppamento giochi multifile
Rileva e raggruppa automaticamente i titoli multi-disco, le varianti regionali e le revisioni, in modo che ogni gioco appaia come una singola voce.
Perché eseguire RomM su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
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