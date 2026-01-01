Distribuisci Pydio Cells con installazione in un click.
Piattaforma auto-ospitata per la condivisione di file e la collaborazione documentale con spazi di lavoro per team, link pubblici e un'interfaccia web moderna.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Pydio Cells
Pydio Cells Ã¨ una piattaforma di collaborazione di contenuti self-hosted â€” il moderno successore di PydioShare. Combina la condivisione sicura di file, spazi di lavoro di team, la generazione di link pubblici, l'anteprima di documenti nel browser e il controllo granulare degli accessi dietro un backend veloce basato su Go e un'interfaccia web raffinata che compete direttamente con offerte commerciali come Box, Dropbox Business e SharePoint.
L'auto-hosting di Pydio Cells su un VPS mantiene i tuoi documenti sensibili, gli spazi di lavoro di team e i link di condivisione esterni interamente sotto il tuo controllo, senza costi per utente, senza limiti di archiviazione e senza piattaforme di terze parti che possano modificare termini o prezzi in qualsiasi momento.
FunzionalitÃ principali di Pydio Cells
Spazi di lavoro e ruoli del team
Crea aree di lavoro per team con un controllo degli accessi granulare basato sui ruoli, cosÃ¬ che le persone giuste vedano le cartelle giuste senza dover gestire manualmente i permessi.
Link di condivisione pubblici
Genera link di download o upload condivisibili con password opzionali, date di scadenza e limiti di download â€” perfetto per inviare file a clienti esterni.
Anteprima file nel browser
Visualizza in anteprima PDF, immagini, video, audio e documenti Office direttamente nel browser senza scaricarli prima o installare visualizzatori nativi.
Accesso WebDAV e S3
Connettiti da client di sincronizzazione desktop, app mobili e strumenti compatibili con S3 in modo che lo stesso contenuto sia disponibile in ogni flusso di lavoro.
Feed di attivitÃ e ricerca
I flussi di attivitÃ per workspace e la ricerca full-text tra i documenti aiutano i team a rimanere aggiornati su ciÃ² che Ã¨ cambiato e a trovare rapidamente i contenuti.
PerchÃ© eseguire Pydio Cells su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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AnonUpload Ã¨ un'applicazione sicura per la condivisione anonima di file senza requisiti di database