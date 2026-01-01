Interfaccia utente web moderna per l'esecuzione di playbook Ansible, piani Terraform, script Bash e stack Pulumi.
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Cosa puoi costruire con Semaphore
Semaphore Ã¨ una moderna interfaccia web open-source per la gestione e l'esecuzione di strumenti di automazione DevOps. Fornisce una dashboard pulita per l'esecuzione di playbook Ansible, piani Terraform, configurazioni OpenTofu, script Bash e stack Pulumi senza richiedere l'accesso tramite riga di comando. I team possono gestire inventari, credenziali e cronologia delle esecuzioni tramite il browser, mantenendo il pieno controllo sul codice della loro infrastruttura.
L'auto-hosting di Semaphore sul tuo VPS centralizza tutte le esecuzioni di automazione con tracce di audit, esecuzioni pianificate e controlli di accesso del team. Questa implementazione include PostgreSQL per un'archiviazione dati affidabile e un account amministratore creato automaticamente al primo avvio con le credenziali che configuri durante l'implementazione.
FunzionalitÃ principali di Semaphore
Esecutore di playbook Ansible
Esegui playbook Ansible da un'interfaccia web con gestione dell'inventario, iniezione di variabili e streaming dell'output in tempo reale.
Supporto multi-strumento
Esegui script Terraform, OpenTofu, Pulumi e Bash insieme ad Ansible da un'unica interfaccia unificata.
Esecuzione programmata
Pianifica esecuzioni automatiche con espressioni cron e visualizza la cronologia delle esecuzioni con log dettagliati e tracciamento dello stato.
Gestione delle credenziali
Archivia in modo sicuro chiavi SSH, credenziali del provider cloud e password del vault con archiviazione crittografata.
Collaborazione di squadra
Gestisci l'accesso del team con permessi a livello di progetto in modo che i membri possano eseguire attivitÃ autorizzate senza accesso diretto al server.
Integrazione Git
Estrai playbook e codice di automazione direttamente dai repository Git con selezione di branch e tag per attivitÃ .
PerchÃ© eseguire Semaphore su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .