Distribuisci WhoDB con installazione a un click.
Esploratore di database leggero e basato sul web per Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis e altro ancora.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con WhoDB
WhoDB Ã¨ uno strumento di gestione di database veloce e leggero che ti permette di esplorare ed eseguire query su piÃ¹ sistemi di database attraverso un'unica interfaccia web. Supporta PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch e ClickHouse, rendendolo una scelta versatile per sviluppatori e amministratori che lavorano su stack di dati diversi.
WhoDB si concentra su semplicitÃ e velocitÃ : connettiti ai tuoi database direttamente dall'interfaccia utente, esegui query, sfoglia tabelle e ispeziona i dati â€” nessuna configurazione complessa o software client ingombrante richiesto. Integra opzionalmente modelli AI come OpenAI o Ollama per generare query dal linguaggio naturale direttamente all'interno dell'interfaccia.
FunzionalitÃ principali di WhoDB
Supporto multi-database
Connettiti a PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch e ClickHouse da un'unica interfaccia unificata.
Query assistite da AI
Usa OpenAI, Anthropic o un modello Ollama locale per generare query SQL e NoSQL da prompt in linguaggio naturale direttamente nell'editor.
Navigazione e modifica delle tabelle
Sfogliare, filtrare, impaginare e modificare le righe tra tabelle e collezioni, rendendo l'ispezione e le correzioni di routine dei dati veloci e intuitive.
Distribuzione leggera
Viene fornito come un singolo container Docker senza dipendenze esterne, quindi si avvia in pochi secondi e aggiunge un overhead minimo al tuo VPS.
PerchÃ© eseguire WhoDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .