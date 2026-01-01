Distribuisci Huginn con installazione in un click.
Piattaforma di automazione self-hosted per la creazione di agenti di monitoraggio intelligenti che monitorano il web e agiscono per tuo conto.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Huginn
Huginn Ã¨ una piattaforma di automazione open-source che ti permette di creare agenti per monitorare siti web, tracciare modifiche ai dati, aggregare contenuti ed eseguire flussi di lavoro multi-step â€” tutto sulla tua infrastruttura. Pensalo come un IFTTT o Zapier self-hosted senza limiti di velocitÃ e senza costi di abbonamento. Gli agenti possono osservare gli eventi, trasformare e instradare i dati tra i servizi, inviare notifiche e coordinare pipeline complesse tramite un'interfaccia web visiva.
Eseguire Huginn sul tuo VPS significa che i flussi di lavoro di automazione vengono eseguiti in modo affidabile 24 ore su 24 con pieno accesso a sistemi interni e fonti di dati private che i servizi di automazione basati su cloud non possono raggiungere, mantenendo le tue chiavi API e la logica di business interamente sotto il tuo controllo.
FunzionalitÃ principali di Huginn
Costruttore di agenti personalizzati
Crea agenti di monitoraggio e automazione tramite un'interfaccia visiva senza scrivere codice, collegando servizi web e fonti di dati in flussi di lavoro.
Monitoraggio del sito web
Traccia le modifiche ai contenuti su qualsiasi sito web e attiva azioni quando i prezzi scendono, appaiono notizie o vengono rilevate parole chiave specifiche.
Esecuzione Programmata
Esegui gli agenti con pianificazioni simili a cron o attivali tramite eventi, assicurando che le automazioni sensibili al tempo non perdano mai la loro finestra.
Trasformazione dei dati
Filtra, analizza e riformatta i dati tra i passaggi utilizzando agenti di trasformazione integrati che gestiscono modelli JSON, XML e regex.
Supporto per piÃ¹ utenti
I permessi basati sui ruoli consentono ai team di condividere e collaborare sui flussi di lavoro di automazione senza esporre le credenziali sensibili dell'agente.
PerchÃ© eseguire Huginn su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .