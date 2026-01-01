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Piattaforma auto-ospitata per la pianificazione e la gestione dei social media, creata come alternativa a Buffer, Hootsuite e altri strumenti di pianificazione commerciali.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Mixpost

Mixpost Ã¨ una piattaforma di pianificazione e gestione dei social media self-hosted, creata come alternativa gratuita a Buffer, Hootsuite e altri scheduler commerciali di social media. Permette ad agenzie, marketer e singoli creatori di pianificare, programmare e pubblicare contenuti su piÃ¹ social network da un unico calendario senza costi per account, limiti di post o quote di analisi. L'interfaccia utente web pulita offre la pianificazione visiva dei contenuti, una libreria multimediale, modelli di post e il rendering dell'anteprima per piattaforma.

L'hosting di Mixpost sul tuo VPS mantiene ogni post, coda programmata, evento di analisi e account social connesso all'interno della tua infrastruttura, anzichÃ© passare attraverso un SaaS di terze parti che potrebbe modificare i prezzi o imporre limiti di frequenza API.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Mixpost

Pianificazione multipiattaforma

Pianifica i post su Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon e altro ancora da un calendario unificato con anteprima e personalizzazione per piattaforma.

Calendario drag and drop

Calendario dei contenuti visivo con riprogrammazione tramite trascinamento, categorie codificate per colore e operazioni in blocco per organizzare campagne su piÃ¹ settimane.

Libreria multimediale

Libreria multimediale integrata con caricamento di immagini e video, rilevamento automatico del formato e risorse riutilizzabili su post e template.

Spazi di lavoro multipli

Organizza account e campagne in spazi di lavoro separati con permessi utente per ogni spazio di lavoro â€” perfetto per le agenzie che gestiscono molti clienti.

Flussi di lavoro di approvazione

Le code di approvazione opzionali consentono ai membri del team di redigere post per la revisione prima che vengano programmati o pubblicati, supportando i flussi di lavoro dei clienti dell'agenzia.

REST API

L'API REST completa consente integrazioni con strumenti esterni â€” generatori di contenuti, dashboard di analisi o moduli di iscrizione personalizzati che alimentano le code.

PerchÃ© eseguire Mixpost su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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