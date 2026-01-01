PowerDNS-Admin Ã¨ un'interfaccia web open-source per il server DNS autoritativo PowerDNS, che ti offre un'interfaccia utente amichevole per gestire zone DNS forward e reverse, record, template e chiavi DNSSEC senza modificare file di configurazione o creare manualmente chiamate API. Supporta il controllo degli accessi basato sui ruoli, le autorizzazioni per zona, la registrazione delle attivitÃ e l'autenticazione tramite LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) e account locali integrati con autenticazione a due fattori opzionale.

Questo template raggruppa PowerDNS-Admin insieme a un server autoritativo PowerDNS e un backend MariaDB, cosÃ¬ ottieni uno stack di hosting DNS completamente integrato sul tuo VPS. L'auto-hosting posiziona i tuoi nameserver, i dati delle zone e l'API DNS interamente su un'infrastruttura che controlli, senza costi per zona e senza alcun provider DNS di terze parti coinvolto.