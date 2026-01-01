Distribuisci PowerDNS-Admin con un click.
Interfaccia web moderna per la gestione di zone PowerDNS, record, utenti e controllo degli accessi da un'unica dashboard.
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Cosa puoi costruire con PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin Ã¨ un'interfaccia web open-source per il server DNS autoritativo PowerDNS, che ti offre un'interfaccia utente amichevole per gestire zone DNS forward e reverse, record, template e chiavi DNSSEC senza modificare file di configurazione o creare manualmente chiamate API. Supporta il controllo degli accessi basato sui ruoli, le autorizzazioni per zona, la registrazione delle attivitÃ e l'autenticazione tramite LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) e account locali integrati con autenticazione a due fattori opzionale.
Questo template raggruppa PowerDNS-Admin insieme a un server autoritativo PowerDNS e un backend MariaDB, cosÃ¬ ottieni uno stack di hosting DNS completamente integrato sul tuo VPS. L'auto-hosting posiziona i tuoi nameserver, i dati delle zone e l'API DNS interamente su un'infrastruttura che controlli, senza costi per zona e senza alcun provider DNS di terze parti coinvolto.
FunzionalitÃ principali di PowerDNS-Admin
Gestione delle zone UI
Crea, modifica ed elimina zone e record DNS dirette e inverse tramite una dashboard web pulita invece di modificare i file di zona o chiamare API raw.
Server PowerDNS incluso
Include un server autoritativo PowerDNS pronto all'uso con l'API HTTP abilitata e pre-collegato all'interfaccia utente di amministrazione, in modo che lo stack sia operativo fin da subito.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Assegna amministratori, operatori e utenti a livello di zona con permessi granulari per zona, in modo che i team possano gestire il DNS senza condividere un unico account super-amministratore.
Autenticazione Impresa
Integrati con i sistemi di identitÃ esistenti tramite LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) e l'autenticazione a due fattori TOTP opzionale per gli account locali.
Registrazione e audit delle attivitÃ
Ogni modifica di zona e record viene registrata con l'utente responsabile, fornendoti un registro di controllo completo per la conformitÃ e la risoluzione degli incidenti.
Template di zona e IDN
I modelli di zona riutilizzabili velocizzano l'onboarding di nuovi domini, mentre il supporto completo per IDN e Punycode copre i nomi di dominio internazionalizzati senza conversione manuale.
PerchÃ© eseguire PowerDNS-Admin su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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