Distribuisci Hi.Events con un'installazione in un click.
Piattaforma di gestione eventi e biglietteria open-source per conferenze, workshop e meetup.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Hi.Events
Hi.Events Ã¨ una piattaforma moderna e open-source per la gestione di eventi e la biglietteria, creata per gli organizzatori che desiderano il pieno controllo sui propri eventi senza pagare commissioni per biglietto alle piattaforme commerciali. Gestisce l'intero ciclo di vita dell'evento â€” dalla pubblicazione delle pagine dell'evento e la vendita dei biglietti al check-in dei partecipanti e all'analisi delle vendite â€” tutto da una dashboard unificata.
L'auto-hosting di Hi.Events sul tuo VPS mantiene i dati dei partecipanti, la configurazione dei pagamenti e il contenuto dell'evento sotto il tuo controllo. Invece di perdere una percentuale su ogni biglietto a favore di un fornitore SaaS, paghi un costo fisso per il VPS indipendentemente da quanti biglietti vendi, e puoi personalizzare la piattaforma per adattarla al tuo brand.
FunzionalitÃ principali di Hi.Events
Pagine evento personalizzabili
Crea pagine evento personalizzate con domini personalizzati, i tuoi loghi e layout di homepage su misura che si adattano alla tua organizzazione.
Stripe vendite biglietti
Vendi biglietti a pagamento e gratuiti con integrazione nativa di Stripe, codici promozionali, limiti di capacitÃ e regole di prezzo a livelli.
QR Check-in
Convalida i partecipanti all'ingresso utilizzando biglietti con codice QR e un'interfaccia di check-in integrata progettata per il personale su dispositivi mobili.
Gestione degli ordini
Traccia gli ordini, emetti rimborsi, reinvia i biglietti ed esporta gli elenchi dei partecipanti per la stampa dei badge o per i follow-up post-evento.
Analisi delle vendite
Monitora le vendite di biglietti, le entrate e le tendenze di partecipazione in tempo reale con dashboard integrate e reportistica per evento.
REST API & Webhooks
Integra Hi.Events con CRM, liste di distribuzione o flussi di lavoro personalizzati tramite un'API REST documentata e un sistema di webhook.
PerchÃ© eseguire Hi.Events su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .