Distribuisci OliveTin con installazione in un clic.
Leggera interfaccia utente web auto-ospitata che espone comandi shell predefiniti come pulsanti sicuri e cliccabili.
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Cosa puoi costruire con OliveTin
OliveTin Ã¨ un piccolo servizio Go auto-ospitato che trasforma comandi shell predefiniti in pulsanti sicuri, cliccabili, in un'interfaccia web. L'amministratore descrive ogni azione in un file di configurazione YAML â€” nome, icona, comando, argomenti opzionali, finestra di dialogo di conferma opzionale â€” e OliveTin li rende come una dashboard ordinata che chiunque abbia accesso puÃ² richiamare senza toccare un terminale.
L'auto-hosting di OliveTin sul tuo VPS offre ai membri non tecnici della famiglia, ai compagni di squadra junior o ai touchscreen in stile chiosco un sottoinsieme controllato di operazioni che possono eseguire in sicurezza â€” riavviare un servizio bloccato, inviare un pacchetto wake-on-lan, aggiornare una libreria Plex, avviare un backup â€” senza consegnare le credenziali SSH o esporre l'esecuzione arbitraria di comandi. PoichÃ© OliveTin esegue solo i comandi che hai esplicitamente dichiarato, il raggio d'azione rimane limitato dalla configurazione YAML.
FunzionalitÃ principali di OliveTin
Azioni definite da YAML
Descrivi ogni comando shell nel file di configurazione di OliveTin con titolo, icona, argomenti opzionali e comportamento di esecuzione per renderizzare una dashboard raffinata.
UI adatta al tocco
App responsive a pagina singola progettata per telefoni, tablet e touchscreen a parete â€” perfetta per le automazioni domestiche in stile chiosco.
Argomento e input a discesa
Trasforma i comandi complessi in menu a discesa, campi di testo o interruttori a casella di controllo in modo che gli utenti non tecnici li possano richiamare con i parametri corretti ogni volta.
Dialoghi di conferma
Contrassegna le azioni sensibili con le conferme richieste in modo che i comandi pericolosi richiedano un clic aggiuntivo prima di essere eseguiti.
Ingombro minimo di risorse
Un singolo binario Go utilizza solo pochi MB di RAM e una CPU minima, ideale per essere installato su un VPS accanto a servizi auto-ospitati piÃ¹ pesanti.
Webhook e API
Attiva azioni esternamente tramite webhook HTTP o l'API REST per integrare OliveTin in automazioni, script e hub di domotica.
PerchÃ© eseguire OliveTin su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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