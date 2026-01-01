Distribuisci BookStack con un click.
Piattaforma wiki auto-ospitata con una gerarchia strutturata di Libri, Capitoli e Pagine per una documentazione del team organizzata.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con BookStack
BookStack è una wiki gratuita e open-source basata su Laravel che organizza la documentazione in una gerarchia a tre livelli di Libri, Capitoli e Pagine — rispecchiando il modo in cui le persone pensano naturalmente ai contenuti strutturati. Un editor WYSIWYG, la modalità Markdown integrata e l'integrazione dei diagrammi draw.io consentono ai team di scrivere e illustrare la documentazione senza lasciare la piattaforma.
L'auto-hosting di BookStack sul tuo VPS mantiene la documentazione interna sensibile — runbook, decisioni architetturali, politiche HR — interamente all'interno della tua infrastruttura, senza costi per utente e senza accesso di terze parti ai tuoi contenuti. Le autorizzazioni basate sui ruoli ti consentono di controllare esattamente chi può leggere o modificare ogni sezione della base di conoscenza.
Funzionalità principali di BookStack
Gerarchia strutturata
Libri, Capitoli e Pagine mantengono la documentazione organizzata e navigabile man mano che la base di conoscenza cresce fino a migliaia di voci.
Editor WYSIWYG e Markdown
Gli scrittori scelgono la loro esperienza di modifica preferita — un editor a blocchi visuale o Markdown grezzo con anteprima dal vivo — su base per pagina.
Permessi basati sui ruoli
Il controllo granulare degli accessi a livello di libro, capitolo e pagina ti permette di segmentare la documentazione tra team, collaboratori esterni e lettori pubblici.
Ricerca full-text
La ricerca rapida su tutto il testo della pagina, titoli e metadati significa che gli utenti trovano risposte senza dover sapere dove è archiviato il contenuto.
Cronologia revisioni pagina
Ogni modifica è versionata con visualizzazione delle differenze e ripristino con un clic, fornendo una traccia di controllo e una rete di sicurezza per la documentazione collaborativa.
Perché eseguire BookStack su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.