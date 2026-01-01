Distribuisci Linkding con installazione in un click.
Gestore di segnalibri self-hosted minimale con organizzazione basata su tag e ricerca full-text.
Scegli un piano VPS per Linkding
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Linkding
Linkding Ã¨ un gestore di bookmark self-hosted ottimizzato, progettato per velocitÃ e semplicitÃ . Estrae automaticamente titoli e descrizioni delle pagine quando salvi un link, supporta il tagging gerarchico e fornisce una potente ricerca full-text in tutta la tua collezione. L'interfaccia pulita mantiene l'attenzione sui tuoi bookmark piuttosto che sullo strumento stesso.
L'hosting di Linkding sul tuo VPS mantiene le tue abitudini di navigazione e i tuoi interessi di ricerca completamente privati, senza pubblicitÃ , senza tracciamento e senza accesso di terze parti. Un singolo container leggero con archiviazione SQLite significa un utilizzo minimo delle risorse e una facile manutenzione.
FunzionalitÃ principali di Linkding
Organizzazione basata su tag
Organizza i segnalibri con tag gerarchici e completamento automatico per categorizzare rapidamente e recuperare i link salvati.
Ricerca full-text
Cerca tra i titoli dei segnalibri, le descrizioni e il contenuto delle pagine archiviate per trovare esattamente ciÃ² che hai salvato.
Archiviazione Automatica
Archivia istantanee di pagine intere per risparmiare tempo, cosÃ¬ i contenuti aggiunti ai preferiti rimangono accessibili anche quando gli URL originali scompaiono.
Estensioni Browser
Salva le pagine su Linkding direttamente dal tuo browser con estensioni dedicate per Chrome e Firefox.
Accesso REST API
Automatizza la gestione dei segnalibri e integra con altri strumenti tramite una REST API pulita.
PerchÃ© eseguire Linkding su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .