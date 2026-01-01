Linkding Ã¨ un gestore di bookmark self-hosted ottimizzato, progettato per velocitÃ e semplicitÃ . Estrae automaticamente titoli e descrizioni delle pagine quando salvi un link, supporta il tagging gerarchico e fornisce una potente ricerca full-text in tutta la tua collezione. L'interfaccia pulita mantiene l'attenzione sui tuoi bookmark piuttosto che sullo strumento stesso.

L'hosting di Linkding sul tuo VPS mantiene le tue abitudini di navigazione e i tuoi interessi di ricerca completamente privati, senza pubblicitÃ , senza tracciamento e senza accesso di terze parti. Un singolo container leggero con archiviazione SQLite significa un utilizzo minimo delle risorse e una facile manutenzione.