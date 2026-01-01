Distribuisci pretix con installazione in un click.
Piattaforma open source per la vendita di biglietti per conferenze, festival, workshop e qualsiasi evento con un biglietto fisico o digitale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con pretix
pretix Ã¨ una piattaforma di ticketing open source ricca di funzionalitÃ , creata specificamente per gli organizzatori di eventi che desiderano vendere biglietti senza pagare commissioni per biglietto a servizi commerciali come Eventbrite o Ticketmaster. Costruita e mantenuta da pretix GmbH in Germania, alimenta migliaia di eventi in tutto il mondo â€” dai piccoli workshop alle grandi conferenze e festival â€” ed Ã¨ progettata per gestire momenti di vendita ad alto traffico senza crollare.
Ospitare pretix autonomamente sul tuo VPS mantiene i dati dei partecipanti, la configurazione dei pagamenti e le entrate sotto il tuo pieno controllo. Invece di cedere una percentuale di ogni biglietto a un gateway di terze parti, paghi una tariffa fissa di hosting â€” e rimani pienamente conforme al GDPR mantenendo i dati personali all'interno dell'infrastruttura che gestisci.
FunzionalitÃ principali di pretix
Vendite di biglietti flessibili
Vendi biglietti a pagamento, gratuiti e basati su donazione con quote, voucher, selezione del posto e disponibilitÃ basata sul tempo per piÃ¹ eventi da un unico negozio.
Pagamenti integrati
Integrazioni native con Stripe, PayPal, SEPA, bonifico bancario e molti altri gateway â€” non Ã¨ richiesto alcun marketplace di plugin di terze parti.
Piani di posti a sedere
Selezione interattiva visiva dei posti con categorie, differenziazione dei prezzi e posti accessibili per teatri, sale e stadi.
Check-in in loco
Le app scanner complementari per dispositivi mobili e desktop convalidano i biglietti con codice QR all'ingresso, inclusa la modalitÃ offline per le sedi con scarsa connettivitÃ .
Negozi multi lingua
Offri negozi di biglietti localizzati in oltre 30 lingue con email tradotte, layout dei biglietti e flussi di checkout pronti all'uso.
REST API & Webhooks
Integra pretix con i CRM, i sistemi contabili e la stampa badge tramite un'API REST documentata e webhook basati su eventi.
PerchÃ© eseguire pretix su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .