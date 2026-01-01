Distribuisci useSend con un click.
Infrastruttura di invio email open-source â€” ospita in autonomia la tua piattaforma email transazionale e di marketing.
Scegli un piano VPS per useSend
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con useSend
useSend Ã¨ un'alternativa open-source a Resend, SendGrid e Postmark che ti permette di possedere l'intera tua infrastruttura di invio email. Costruito su Next.js con AWS SES come backend di consegna, fornisce una REST API pulita e un gateway SMTP sia per email transazionali che di marketing â€” senza costi per email o vendor lock-in.
L'auto-hosting di useSend sul tuo VPS mette i tuoi domini di invio, le liste di iscritti e le analisi email interamente sotto il tuo controllo. Ottieni una dashboard unificata per monitorare la deliverability, gestire i domini, gestire i bounce e i webhook, e pianificare le campagne â€” tutto da un'infrastruttura di tua proprietÃ .
FunzionalitÃ principali di useSend
REST API & SMTP
Invia email tramite un'API REST pensata per gli sviluppatori o SMTP standard â€” compatibile plug-and-play con applicazioni e librerie email esistenti.
Analisi delle consegne
Monitora le email consegnate, aperte, cliccate e respinte in tempo reale con una dashboard di analisi integrata.
Gestione dominio
Aggiungi e verifica domini di invio personalizzati con la guida dei record DNS, mantenendo la reputazione email legata alla tua infrastruttura.
Invio programmato
Metti in coda le email per la consegna futura utilizzando la Schedule API, abilitando campagne drip e flussi transazionali sensibili al fuso orario.
Eventi Webhook
Ricevi eventi di consegna in tempo reale â€” rimbalzi, reclami, aperture e clic â€” tramite webhook configurabili per l'elaborazione a valle.
PerchÃ© eseguire useSend su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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