useSend Ã¨ un'alternativa open-source a Resend, SendGrid e Postmark che ti permette di possedere l'intera tua infrastruttura di invio email. Costruito su Next.js con AWS SES come backend di consegna, fornisce una REST API pulita e un gateway SMTP sia per email transazionali che di marketing â€” senza costi per email o vendor lock-in.

L'auto-hosting di useSend sul tuo VPS mette i tuoi domini di invio, le liste di iscritti e le analisi email interamente sotto il tuo controllo. Ottieni una dashboard unificata per monitorare la deliverability, gestire i domini, gestire i bounce e i webhook, e pianificare le campagne â€” tutto da un'infrastruttura di tua proprietÃ .