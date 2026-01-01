Distribuisci drawDB con un click.
Editor di diagrammi di database gratuito, open-source e basato su browser per progettare e documentare visivamente schemi di database relazionali.
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Cosa puoi costruire con drawDB
drawDB Ã¨ un editor di diagrammi entitÃ -relazione di database gratuito e open source che funziona interamente nel browser. Permette a sviluppatori e amministratori di database di progettare, visualizzare e documentare schemi di database relazionali attraverso un canvas drag-and-drop â€” quindi esportare il design finito come istruzioni DDL SQL pronte per essere eseguite su MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB o SQL Server.
L'auto-hosting di drawDB offre al tuo team uno strumento interno condiviso per la progettazione di database senza inviare i dettagli dello schema a servizi cloud di terze parti. PoichÃ© l'app Ã¨ puramente frontend, senza dipendenze da backend o database, si distribuisce come un singolo container leggero e rimane attivo indipendentemente dalla disponibilitÃ di servizi esterni.
FunzionalitÃ principali di drawDB
Design dello schema visivo
Trascina e rilascia tabelle, definisci colonne e tipi di dati e disegna relazioni su una tela senza scrivere SQL manualmente.
Esportazione e importazione SQL
Genera DDL pronto all'uso per MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB e SQL Server, oppure importa SQL esistente per visualizzarlo istantaneamente.
Nessun Backend Richiesto
Funziona come un singolo container Nginx senza database o dipendenze lato server â€” i diagrammi sono memorizzati nel browser usando IndexedDB.
Personalizzazione del diagramma
Personalizza i colori delle tabelle, aggiungi note e aree per raggruppare tabelle correlate e controlla il layout della tela per adattarlo al modo in cui pensi al tuo schema.
Esporta in Formati Multipli
Esporta i diagrammi come PNG, JSON o SQL cosÃ¬ puoi incorporarli nella documentazione, condividerli con i colleghi o controllare la versione del tuo design di schema.
PerchÃ© eseguire drawDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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