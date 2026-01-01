PicoShare Ã¨ un servizio di condivisione file open-source e minimalista, progettato per fare bene una cosa sola: caricare un file e condividere un link per il download diretto. A differenza delle piattaforme di cloud storage complete, PicoShare non ha gerarchie di cartelle, account multi-utente e quote di archiviazione â€” solo una singola passphrase condivisa che protegge l'interfaccia di amministrazione e un URL pubblico pulito per ogni file che condividi. I link possono essere impostati per scadere dopo un periodo di tempo configurabile o un numero di download, e i link di upload per ospiti consentono a contributori esterni di inviare file al tuo server senza un account.

L'auto-hosting di PicoShare sul tuo VPS significa che i file condivisi sono archiviati sulla tua infrastruttura senza piattaforme di terze parti tra te e i tuoi destinatari, e nessun file viene rifiutato perchÃ© troppo grande.