Distribuisci PicoShare con un click.
Condivisione di file auto-ospitata minimalista con link a scadenza, caricamenti degli ospiti e senza limiti di dimensione dei file.
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.
Cosa puoi costruire con PicoShare
PicoShare Ã¨ un servizio di condivisione file open-source e minimalista, progettato per fare bene una cosa sola: caricare un file e condividere un link per il download diretto. A differenza delle piattaforme di cloud storage complete, PicoShare non ha gerarchie di cartelle, account multi-utente e quote di archiviazione â€” solo una singola passphrase condivisa che protegge l'interfaccia di amministrazione e un URL pubblico pulito per ogni file che condividi. I link possono essere impostati per scadere dopo un periodo di tempo configurabile o un numero di download, e i link di upload per ospiti consentono a contributori esterni di inviare file al tuo server senza un account.
L'auto-hosting di PicoShare sul tuo VPS significa che i file condivisi sono archiviati sulla tua infrastruttura senza piattaforme di terze parti tra te e i tuoi destinatari, e nessun file viene rifiutato perchÃ© troppo grande.
FunzionalitÃ principali di PicoShare
Link di condivisione in scadenza
Imposta i link in modo che scadano dopo un periodo di tempo specifico o un determinato numero di download, cosÃ¬ i file condivisi vengono rimossi automaticamente una volta che hanno raggiunto il loro scopo.
Link di caricamento ospiti
Genera link di caricamento monouso o riutilizzabili in modo che i collaboratori esterni possano caricare file sul tuo server senza creare un account o visualizzare gli altri tuoi file.
Nessun limite di dimensione dei file
PicoShare non impone restrizioni sulle dimensioni o sul tipo di file, quindi puoi condividere video di grandi dimensioni, immagini disco o archivi che i servizi cloud rifiuterebbero.
Zero dipendenze esterne
SQLite memorizza tutti i metadati localmente â€” nessun server di database, nessun Redis, nessun worker in background â€” rendendo l'intera distribuzione un singolo container.
URL di download diretto
Ogni file condiviso ottiene un URL di download diretto pulito e permanente, in modo che i destinatari possano scaricarlo senza navigare in un'interfaccia web o effettuare l'accesso.
PerchÃ© eseguire PicoShare su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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