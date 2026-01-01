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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con PicoShare

PicoShare Ã¨ un servizio di condivisione file open-source e minimalista, progettato per fare bene una cosa sola: caricare un file e condividere un link per il download diretto. A differenza delle piattaforme di cloud storage complete, PicoShare non ha gerarchie di cartelle, account multi-utente e quote di archiviazione â€” solo una singola passphrase condivisa che protegge l'interfaccia di amministrazione e un URL pubblico pulito per ogni file che condividi. I link possono essere impostati per scadere dopo un periodo di tempo configurabile o un numero di download, e i link di upload per ospiti consentono a contributori esterni di inviare file al tuo server senza un account.

L'auto-hosting di PicoShare sul tuo VPS significa che i file condivisi sono archiviati sulla tua infrastruttura senza piattaforme di terze parti tra te e i tuoi destinatari, e nessun file viene rifiutato perchÃ© troppo grande.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di PicoShare

Link di condivisione in scadenza

Imposta i link in modo che scadano dopo un periodo di tempo specifico o un determinato numero di download, cosÃ¬ i file condivisi vengono rimossi automaticamente una volta che hanno raggiunto il loro scopo.

Link di caricamento ospiti

Genera link di caricamento monouso o riutilizzabili in modo che i collaboratori esterni possano caricare file sul tuo server senza creare un account o visualizzare gli altri tuoi file.

Nessun limite di dimensione dei file

PicoShare non impone restrizioni sulle dimensioni o sul tipo di file, quindi puoi condividere video di grandi dimensioni, immagini disco o archivi che i servizi cloud rifiuterebbero.

Zero dipendenze esterne

SQLite memorizza tutti i metadati localmente â€” nessun server di database, nessun Redis, nessun worker in background â€” rendendo l'intera distribuzione un singolo container.

URL di download diretto

Ogni file condiviso ottiene un URL di download diretto pulito e permanente, in modo che i destinatari possano scaricarlo senza navigare in un'interfaccia web o effettuare l'accesso.

PerchÃ© eseguire PicoShare su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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