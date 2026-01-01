Distribuisci LibreChat con installazione in un click.
Piattaforma di chat AI open-source che fornisce un'interfaccia unificata per OpenAI, Anthropic, Google Gemini e modelli locali.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con LibreChat
LibreChat è un'alternativa a ChatGPT self-hosted con oltre 15.000 stelle su GitHub che ti offre un'interfaccia unica e raffinata per interagire con più fornitori di AI. Supporta i modelli OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI e i modelli ospitati localmente tramite Ollama — tutto da un'unica implementazione, senza dover passare da un dashboard all'altro dei diversi fornitori.
Questo template raggruppa lo stack completo di LibreChat: MongoDB per l'archiviazione delle conversazioni, MeiliSearch per la ricerca full-text nella cronologia delle chat e un database vettoriale PostgreSQL per le query di documenti RAG. Eseguirlo sul tuo VPS mantiene le conversazioni sensibili sulla tua infrastruttura, offrendoti al contempo il pieno controllo su chiavi API, accesso utente e gestione dei costi.
Funzionalità principali di LibreChat
Accesso AI multi-provider
Connetti OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI e i modelli Ollama locali e passa da uno all'altro in un'unica sessione di chat.
Query sui documenti RAG
Carica documenti e interrogarli con qualsiasi modello AI connesso utilizzando la pipeline di recupero integrata basata su pgvector.
Ricerca conversazioni
Trova istantaneamente le chat passate con la ricerca full-text alimentata da MeiliSearch in tutta la tua cronologia delle conversazioni.
Gestione utente
Registra più utenti con accesso tramite email/password, gestisci centralmente l'accesso alle chiavi API e monitora il consumo di token per utente.
Privacy completa
Tutte le conversazioni AI e i documenti caricati rimangono sul tuo VPS — nessuna raccolta di dati di terze parti oltre le API del fornitore AI che scegli.
Perché eseguire LibreChat su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.