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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con LibreChat

LibreChat è un'alternativa a ChatGPT self-hosted con oltre 15.000 stelle su GitHub che ti offre un'interfaccia unica e raffinata per interagire con più fornitori di AI. Supporta i modelli OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI e i modelli ospitati localmente tramite Ollama — tutto da un'unica implementazione, senza dover passare da un dashboard all'altro dei diversi fornitori.

Questo template raggruppa lo stack completo di LibreChat: MongoDB per l'archiviazione delle conversazioni, MeiliSearch per la ricerca full-text nella cronologia delle chat e un database vettoriale PostgreSQL per le query di documenti RAG. Eseguirlo sul tuo VPS mantiene le conversazioni sensibili sulla tua infrastruttura, offrendoti al contempo il pieno controllo su chiavi API, accesso utente e gestione dei costi.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di LibreChat

Accesso AI multi-provider

Connetti OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI e i modelli Ollama locali e passa da uno all'altro in un'unica sessione di chat.

Query sui documenti RAG

Carica documenti e interrogarli con qualsiasi modello AI connesso utilizzando la pipeline di recupero integrata basata su pgvector.

Ricerca conversazioni

Trova istantaneamente le chat passate con la ricerca full-text alimentata da MeiliSearch in tutta la tua cronologia delle conversazioni.

Gestione utente

Registra più utenti con accesso tramite email/password, gestisci centralmente l'accesso alle chiavi API e monitora il consumo di token per utente.

Privacy completa

Tutte le conversazioni AI e i documenti caricati rimangono sul tuo VPS — nessuna raccolta di dati di terze parti oltre le API del fornitore AI che scegli.

Perché eseguire LibreChat su Hostinger

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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