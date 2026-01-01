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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Swing Music

Swing Music offre alla tua collezione audio personale l'esperienza di qualitÃ  streaming che i servizi commerciali offrono â€” senza costi di abbonamento, restrizioni di licenza o compressione audio. Scansiona automaticamente le tue cartelle musicali, estrae i metadati e organizza tutto per artista, album e genere con un'interfaccia web raffinata che include copertine degli album, visualizzazione dei testi e mix giornalieri personalizzati generati dalla tua cronologia di ascolto.

L'auto-hosting sul tuo VPS ti offre un accesso remoto affidabile alla tua libreria da qualsiasi luogo, senza dipendere dalle velocitÃ  di upload domestiche o dagli IP dinamici. I formati FLAC e lossless vengono riprodotti nativamente, quindi la tua fedeltÃ  audio non viene mai compromessa, e i profili multi-utente significano che tutta la famiglia puÃ² condividere una libreria mantenendo cronologie di ascolto separate.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Swing Music

Streaming audio lossless

Riproduce in streaming FLAC e altri formati lossless nativamente senza transcodifica o compressione, preservando la piena qualitÃ  audio delle tue registrazioni.

Mix giornalieri

Genera playlist personalizzate dalla tua cronologia di ascolto, facendo emergere album che non hai riprodotto di recente e mantenendo aggiornata la tua libreria.

Visualizzazione testi

Mostra i testi sincronizzati durante la riproduzione cosÃ¬ puoi seguire senza passare a un'app separata o a una scheda del browser.

Scrobbling di Last.fm

Registra automaticamente ogni brano che ascolti su Last.fm, mantenendo le tue statistiche di ascolto e i consigli musicali sempre aggiornati.

Profili multi-utente

Ogni utente mantiene la propria cronologia di ascolto, i preferiti e i consigli, condividendo la stessa libreria musicale sul server.

PerchÃ© eseguire Swing Music su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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