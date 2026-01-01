Distribuisci FeatBit con installazione in un click.
Piattaforma open source per feature flag e sperimentazione, costruita come alternativa self-hosted a LaunchDarkly.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con FeatBit
FeatBit Ã¨ una piattaforma di gestione delle funzionalitÃ di livello enterprise che consente ai team di ingegneria di rilasciare codice dietro feature flags, eseguire implementazioni percentuali, mirare a segmenti di utenti specifici e annullare istantaneamente senza ridistribuire. Gli SDK nativi per dieci linguaggi popolari e un server di valutazione in tempo reale mantengono le modifiche dei flag sincronizzate tra i client in meno di un secondo.
L'auto-hosting di FeatBit sul tuo VPS mantiene le configurazioni dei flag, le regole di targeting degli utenti e i log di audit all'interno dell'infrastruttura che controlli, senza costi per posto e senza quote di valutazione mensili. Il deployment include l'interfaccia utente di gestione, l'API, il server di valutazione, il servizio di analisi e PostgreSQL preconfigurati dietro HTTPS.
FunzionalitÃ principali di FeatBit
Streaming di flag in tempo reale
Un server di valutazione dedicato invia aggiornamenti dei flag agli SDK tramite WebSockets, in modo che le modifiche abbiano effetto nei client entro millisecondi dall'attivazione.
Lanci utente mirati
Lancia le funzionalitÃ per percentuale, attributo utente o segmento nominato, e combina le regole per controllare i rilasci per coorti specifiche prima di renderle globali.
Esperimenti A/B nativi
Collega le variazioni dei flag alle metriche del prodotto ed esegui esperimenti completi con analisi integrate, eliminando la necessitÃ di uno strumento di sperimentazione separato.
Dieci SDK ufficiali
Gli SDK lato server e client per JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android e iOS integrano i flag in qualsiasi stack di produzione.
Traccia di audit e cronologia
Ogni flag, segmento e modifica di regola viene registrata con l'attore, il timestamp e il diff, rendendo i rollback e le revisioni di conformitÃ semplici.
Definizione dell'ambito del progetto e dell'ambiente
Organizza i flag in progetti con ambienti di sviluppo, staging e produzione isolati, ognuno con le proprie chiavi SDK e regole di targeting.
PerchÃ© eseguire FeatBit su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .