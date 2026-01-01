Silex Ã¨ l'alternativa open-source a Webflow â€” un costruttore di siti web visuale e senza codice che funziona interamente nel browser e produce file HTML e CSS standard. A differenza dei costruttori di siti web commerciali che bloccano i tuoi design e contenuti sulla loro piattaforma, Silex memorizza tutto come file semplici sul tuo server. Si connette a CMS headless per contenuti dinamici, si integra con generatori di siti statici come 11ty e puÃ² essere esteso tramite un sistema di plugin.

L'auto-hosting di Silex su un VPS offre a web designer e agenzie uno spazio di lavoro per progetti illimitati a un costo fisso del server, senza costi per sito e senza dipendenza da una piattaforma di terze parti che rimanga online o accessibile.