Distribuisci Silex con installazione in un click.
Costruttore di siti web visuale open-source no-code che genera file HTML e CSS puliti e portatili.
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Cosa puoi costruire con Silex
Silex Ã¨ l'alternativa open-source a Webflow â€” un costruttore di siti web visuale e senza codice che funziona interamente nel browser e produce file HTML e CSS standard. A differenza dei costruttori di siti web commerciali che bloccano i tuoi design e contenuti sulla loro piattaforma, Silex memorizza tutto come file semplici sul tuo server. Si connette a CMS headless per contenuti dinamici, si integra con generatori di siti statici come 11ty e puÃ² essere esteso tramite un sistema di plugin.
L'auto-hosting di Silex su un VPS offre a web designer e agenzie uno spazio di lavoro per progetti illimitati a un costo fisso del server, senza costi per sito e senza dipendenza da una piattaforma di terze parti che rimanga online o accessibile.
FunzionalitÃ principali di Silex
Editor drag-and-drop visivo
Crea pagine visivamente utilizzando l'editor basato su GrapesJS con componenti, stili e strumenti di layout â€” non Ã¨ richiesta alcuna conoscenza di HTML o CSS.
Output HTML statico
Ogni sito web prodotto da Silex Ã¨ pulito, standard HTML e CSS â€” nessuna dipendenza di runtime, funziona su qualsiasi fornitore di hosting ed Ã¨ completamente portatile.
Associazione dati CMS
Collega i design delle pagine a WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex e altri CMS headless in modo che i non sviluppatori possano aggiornare i contenuti senza modificare il design.
Dashboard multi-sito
Gestisci progetti di siti web illimitati da una singola istanza Silex, organizzati in un unico spazio di lavoro per agenzie e freelancer con piÃ¹ clienti.
EstensibilitÃ dei plugin
Estendi Silex con componenti personalizzati, connettori di dati e integrazioni di servizi di terze parti attraverso il sistema di plugin senza effettuare il fork del core.
PerchÃ© eseguire Silex su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .