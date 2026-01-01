Atomic Server è un CMS headless open-source e un database a grafo basato su Atomic Data, un sottoinsieme rigoroso di RDF che conferisce a ogni contenuto uno schema tipizzato e un URL stabile. A differenza dei CMS tradizionali che memorizzano blob opachi, Atomic Server memorizza dati strutturati e collegati che possono essere interrogati, convalidati e sincronizzati in tempo reale tra i client.

L'auto-hosting di Atomic Server sul tuo VPS mantiene il tuo grafo della conoscenza, i documenti e le tabelle sotto il tuo pieno controllo, senza vincoli di fornitore o costi per utente. I WebSockets integrati trasmettono aggiornamenti in tempo reale a ogni client connesso, rendendolo una solida base per strumenti collaborativi, wiki interni e app personalizzate che necessitano di un backend strutturato e in tempo reale.