Distribuisci Atomic Server con installazione in un clic.
CMS headless open-source in tempo reale e database a grafo per basi di conoscenza collaborative e contenuti strutturati.
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Cosa puoi costruire con Atomic Server
Atomic Server è un CMS headless open-source e un database a grafo basato su Atomic Data, un sottoinsieme rigoroso di RDF che conferisce a ogni contenuto uno schema tipizzato e un URL stabile. A differenza dei CMS tradizionali che memorizzano blob opachi, Atomic Server memorizza dati strutturati e collegati che possono essere interrogati, convalidati e sincronizzati in tempo reale tra i client.
L'auto-hosting di Atomic Server sul tuo VPS mantiene il tuo grafo della conoscenza, i documenti e le tabelle sotto il tuo pieno controllo, senza vincoli di fornitore o costi per utente. I WebSockets integrati trasmettono aggiornamenti in tempo reale a ogni client connesso, rendendolo una solida base per strumenti collaborativi, wiki interni e app personalizzate che necessitano di un backend strutturato e in tempo reale.
Funzionalità principali di Atomic Server
Sincronizzazione in tempo reale
I WebSockets integrati inviano istantaneamente le modifiche a ogni client connesso, così l'editing collaborativo e le dashboard in tempo reale funzionano senza infrastrutture aggiuntive.
Grafo della conoscenza tipizzato
Ogni risorsa ha uno schema e un URL unico basato su Atomic Data, offrendo ai tuoi contenuti validazione, collegamento e interrogabilità che gli archivi di documenti piatti non possono eguagliare.
Potente editor di tabelle
Modifica record strutturati in un'interfaccia utente simile a un foglio di calcolo con colonne tipizzate, riferimenti e convalida — un'interfaccia familiare per i collaboratori non tecnici.
Ricerca full-text
La ricerca full-text integrata indicizza automaticamente ogni risorsa, rendendo le grandi basi di conoscenza immediatamente ricercabili senza configurare un motore separato.
JS, React, Svelte SDKs
Le librerie client ufficiali consentono agli sviluppatori di creare front-end e app personalizzati che leggono, scrivono e si iscrivono a modifiche in tempo reale tramite un'API tipizzata.
Perché eseguire Atomic Server su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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