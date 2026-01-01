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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Atomic Server

Atomic Server è un CMS headless open-source e un database a grafo basato su Atomic Data, un sottoinsieme rigoroso di RDF che conferisce a ogni contenuto uno schema tipizzato e un URL stabile. A differenza dei CMS tradizionali che memorizzano blob opachi, Atomic Server memorizza dati strutturati e collegati che possono essere interrogati, convalidati e sincronizzati in tempo reale tra i client.

L'auto-hosting di Atomic Server sul tuo VPS mantiene il tuo grafo della conoscenza, i documenti e le tabelle sotto il tuo pieno controllo, senza vincoli di fornitore o costi per utente. I WebSockets integrati trasmettono aggiornamenti in tempo reale a ogni client connesso, rendendolo una solida base per strumenti collaborativi, wiki interni e app personalizzate che necessitano di un backend strutturato e in tempo reale.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Atomic Server

Sincronizzazione in tempo reale

I WebSockets integrati inviano istantaneamente le modifiche a ogni client connesso, così l'editing collaborativo e le dashboard in tempo reale funzionano senza infrastrutture aggiuntive.

Grafo della conoscenza tipizzato

Ogni risorsa ha uno schema e un URL unico basato su Atomic Data, offrendo ai tuoi contenuti validazione, collegamento e interrogabilità che gli archivi di documenti piatti non possono eguagliare.

Potente editor di tabelle

Modifica record strutturati in un'interfaccia utente simile a un foglio di calcolo con colonne tipizzate, riferimenti e convalida — un'interfaccia familiare per i collaboratori non tecnici.

Ricerca full-text

La ricerca full-text integrata indicizza automaticamente ogni risorsa, rendendo le grandi basi di conoscenza immediatamente ricercabili senza configurare un motore separato.

JS, React, Svelte SDKs

Le librerie client ufficiali consentono agli sviluppatori di creare front-end e app personalizzati che leggono, scrivono e si iscrivono a modifiche in tempo reale tramite un'API tipizzata.

Perché eseguire Atomic Server su Hostinger

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