Distribuisci Workout Cool con installazione in un clic.
Piattaforma di coaching fitness open-source per la creazione di piani di allenamento, il monitoraggio dei progressi e la gestione di una libreria di esercizi personale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Workout Cool
Workout Cool Ã¨ una piattaforma di coaching fitness self-hosted che offre un database completo di esercizi, un costruttore di piani di allenamento strutturati e il tracciamento delle sessioni â€” tutto in esecuzione sul tuo server, senza costi di abbonamento o condivisione di dati con terze parti. Gli utenti possono sfogliare gli esercizi con dimostrazioni video didattiche, creare programmi di allenamento personalizzati organizzati per gruppo muscolare o obiettivo di allenamento e registrare le sessioni di allenamento per monitorare le prestazioni nel tempo.
A differenza delle app di fitness ospitate che bloccano i dati storici dietro abbonamenti, Workout Cool memorizza tutta la cronologia degli allenamenti in un database PostgreSQL sulla tua infrastruttura. La piattaforma supporta l'autenticazione tramite email e password insieme a Google OAuth opzionale, e la libreria di esercizi integrata puÃ² essere pre-popolata con dati di esempio al primo avvio.
FunzionalitÃ principali di Workout Cool
Libreria di esercizi
Sfoglia un database completo di esercizi con dimostrazioni video didattiche, organizzati per gruppo muscolare, attrezzatura e tipo di allenamento.
Costruttore di piani di allenamento
Crea programmi di allenamento strutturati di piÃ¹ giorni con selezioni di esercizi personalizzate, serie, ripetizioni e periodi di riposo per qualsiasi obiettivo di fitness.
Registrazione sessione
Registra ogni sessione di allenamento con dati di prestazione effettivi per poter monitorare la progressione del peso e il volume nel tempo.
Monitoraggio del progresso
Visualizza i guadagni di forza e la costanza nell'allenamento con grafici che mostrano le tendenze di performance attraverso le sessioni e i programmi di allenamento.
Filtro gruppo muscolare
Filtra e scopri esercizi per gruppo muscolare mirato per costruire programmi equilibrati che coprono ogni parte del corpo.
PerchÃ© eseguire Workout Cool su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .