Distribuisci Umami Analytics con installazione in un click.
Alternativa open source di analisi web incentrata sulla privacy a Google Analytics, senza cookie e conforme al GDPR per impostazione predefinita.
Scegli un piano VPS per Umami Analytics
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Umami Analytics
Umami Ã¨ una piattaforma di analisi web veloce e open source che traccia il traffico del sito web senza cookie, fingerprinting o condivisione di dati tra siti. Ãˆ conforme al GDPR per impostazione predefinita, rendendola un'alternativa diretta a Google Analytics per i team che danno prioritÃ alla privacy dei visitatori e alla proprietÃ dei dati.
L'auto-hosting di Umami su un VPS significa che tutti i dati dei visitatori rimangono sulla tua infrastruttura senza accesso di terze parti. Una singola installazione supportata da PostgreSQL puÃ² tracciare piÃ¹ siti web, eventi personalizzati e campagne UTM attraverso una dashboard pulita e in tempo reale accessibile a tutto il tuo team.
FunzionalitÃ principali di Umami Analytics
Tracciamento senza cookie
Umami raccoglie dati analitici senza cookie o identificatori persistenti, garantendo la conformitÃ a GDPR e CCPA fin da subito.
Supporto multi-sito
Traccia siti web illimitati da una singola installazione di Umami con dashboard separate e dati isolati per ogni proprietÃ .
Eventi personalizzati
Traccia i clic sui pulsanti, gli invii di moduli, i download e qualsiasi interazione utente personalizzata oltre le visualizzazioni di pagina standard.
Dashboard in tempo reale
Visualizza i conteggi dei visitatori in tempo reale, le pagine principali, le fonti di riferimento e le suddivisioni per dispositivo, aggiornati in tempo reale senza ricaricare la pagina.
Monitoraggio delle campagne UTM
Misura le prestazioni delle campagne di marketing monitorando i parametri UTM su tutti i tuoi siti web monitorati.
PerchÃ© eseguire Umami Analytics su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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Ackee Ã¨ uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.