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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Plausible Analytics

Plausible Analytics è un'alternativa open-source e attenta alla privacy a Google Analytics che traccia le metriche essenziali del sito web senza cookie, raccolta di dati personali o banner di consenso. Il suo script di tracciamento pesa meno di 1 KB, quindi non ha praticamente alcun impatto sui tempi di caricamento della pagina, fornendo al contempo una dashboard pulita con tutte le informazioni sul traffico di cui hai bisogno.

L'auto-hosting di Plausible sul tuo VPS mantiene ogni visualizzazione di pagina e record di evento sulla tua infrastruttura senza accesso di terze parti. Questo template abbina l'applicazione Plausible a PostgreSQL per i metadati e a ClickHouse per query analitiche ad alte prestazioni, offrendoti una configurazione completa e pronta per la produzione che conserva i dati indefinitamente a un costo infrastrutturale fisso.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Plausible Analytics

Tracciamento senza cookie

Misura il traffico senza cookie o identificatori persistenti, quindi non hai bisogno di un banner di consenso e rimani conforme al GDPR e al CCPA per impostazione predefinita.

Script inferiore a 1 KB

Lo script di tracciamento è più piccolo della maggior parte delle immagini, non aggiungendo alcun ritardo misurabile al caricamento delle pagine pur continuando a catturare tutte le metriche essenziali.

Pannello di controllo in tempo reale

Vedi i conteggi dei visitatori in tempo reale insieme alle tendenze storiche, alle fonti di traffico e alle pagine principali in un'unica dashboard di facile lettura.

Tracciamento obiettivi ed eventi

Monitora conversioni ed eventi personalizzati — invii di moduli, clic sui pulsanti e link in uscita — senza scrivere codice di analisi complesso.

ClickHouse Motore di analisi

L'archiviazione colonnare di ClickHouse consente query veloci su milioni di visualizzazioni di pagina, così i dashboard si caricano istantaneamente anche su siti ad alto traffico.

Perché eseguire Plausible Analytics su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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