Plausible Analytics è un'alternativa open-source e attenta alla privacy a Google Analytics che traccia le metriche essenziali del sito web senza cookie, raccolta di dati personali o banner di consenso. Il suo script di tracciamento pesa meno di 1 KB, quindi non ha praticamente alcun impatto sui tempi di caricamento della pagina, fornendo al contempo una dashboard pulita con tutte le informazioni sul traffico di cui hai bisogno.

L'auto-hosting di Plausible sul tuo VPS mantiene ogni visualizzazione di pagina e record di evento sulla tua infrastruttura senza accesso di terze parti. Questo template abbina l'applicazione Plausible a PostgreSQL per i metadati e a ClickHouse per query analitiche ad alte prestazioni, offrendoti una configurazione completa e pronta per la produzione che conserva i dati indefinitamente a un costo infrastrutturale fisso.