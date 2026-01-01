Distribuisci Plausible Analytics con installazione in un click.
Piattaforma di analisi web leggera, senza cookie, pienamente conforme al GDPR e che conserva tutti i dati dei visitatori sul tuo server.
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Cosa puoi costruire con Plausible Analytics
Plausible Analytics è un'alternativa open-source e attenta alla privacy a Google Analytics che traccia le metriche essenziali del sito web senza cookie, raccolta di dati personali o banner di consenso. Il suo script di tracciamento pesa meno di 1 KB, quindi non ha praticamente alcun impatto sui tempi di caricamento della pagina, fornendo al contempo una dashboard pulita con tutte le informazioni sul traffico di cui hai bisogno.
L'auto-hosting di Plausible sul tuo VPS mantiene ogni visualizzazione di pagina e record di evento sulla tua infrastruttura senza accesso di terze parti. Questo template abbina l'applicazione Plausible a PostgreSQL per i metadati e a ClickHouse per query analitiche ad alte prestazioni, offrendoti una configurazione completa e pronta per la produzione che conserva i dati indefinitamente a un costo infrastrutturale fisso.
Funzionalità principali di Plausible Analytics
Tracciamento senza cookie
Misura il traffico senza cookie o identificatori persistenti, quindi non hai bisogno di un banner di consenso e rimani conforme al GDPR e al CCPA per impostazione predefinita.
Script inferiore a 1 KB
Lo script di tracciamento è più piccolo della maggior parte delle immagini, non aggiungendo alcun ritardo misurabile al caricamento delle pagine pur continuando a catturare tutte le metriche essenziali.
Pannello di controllo in tempo reale
Vedi i conteggi dei visitatori in tempo reale insieme alle tendenze storiche, alle fonti di traffico e alle pagine principali in un'unica dashboard di facile lettura.
Tracciamento obiettivi ed eventi
Monitora conversioni ed eventi personalizzati — invii di moduli, clic sui pulsanti e link in uscita — senza scrivere codice di analisi complesso.
ClickHouse Motore di analisi
L'archiviazione colonnare di ClickHouse consente query veloci su milioni di visualizzazioni di pagina, così i dashboard si caricano istantaneamente anche su siti ad alto traffico.
Perché eseguire Plausible Analytics su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ackee è uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.