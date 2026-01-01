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Pannello di gestione server di gioco open source con un'interfaccia web per Minecraft, Factorio, Rust e molti altri giochi.

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1 vCPU Core
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8GB di RAM
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8TB largezza di banda
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35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
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8 vCPU Core
32GB di RAM
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KVM 1
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con PufferPanel

PufferPanel Ã¨ un pannello di gestione di server di gioco basato sul web, gratuito e open source, che ti permette di creare, configurare e gestire server di gioco dedicati da un'unica interfaccia. Supporta un'ampia gamma di titoli pronti all'uso â€” inclusi Minecraft, Factorio, Rust, ARK e giochi con motore Source â€” e utilizza template in modo da poter avviare nuovi tipi di server senza toccare la riga di comando.

L'auto-hosting di PufferPanel sul tuo VPS ti dÃ  il pieno controllo sui tuoi server di gioco, sui dati dei giocatori e sulla configurazione delle mod, con ruoli utente integrati, accesso SFTP e output della console in tempo reale. Ãˆ un'alternativa leggera ai pannelli di controllo commerciali e si abbina naturalmente a una community di gioco con un singolo VPS.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di PufferPanel

Supporto multi-gioco

Template integrati per Minecraft, Factorio, Rust, ARK, giochi con motore Source e molti altri, con la possibilitÃ  di aggiungere template personalizzati.

Console basata sul web

Gestisci ogni server di gioco tramite un'interfaccia web pulita con output della console in tempo reale, controlli di avvio/arresto e statistiche sull'utilizzo delle risorse in tempo reale.

Ruoli utente e permessi

Concedi accesso con ambito ad amici, moderatori o amministratori in modo che piÃ¹ persone possano aiutare a gestire i server senza condividere l'account root.

Accesso ai file SFTP

Un server SFTP integrato consente agli utenti di caricare mod, mondi e file di configurazione direttamente sui loro server di gioco.

AttivitÃ  programmate

Automatizza riavvii, backup e altri lavori ricorrenti per server utilizzando lo scheduler di attivitÃ  integrato.

OAuth2 API

L'API REST protetta da OAuth2 consente a strumenti esterni, bot e dashboard di integrarsi con la tua flotta di server di gioco.

PerchÃ© eseguire PufferPanel su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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