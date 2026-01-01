PufferPanel Ã¨ un pannello di gestione di server di gioco basato sul web, gratuito e open source, che ti permette di creare, configurare e gestire server di gioco dedicati da un'unica interfaccia. Supporta un'ampia gamma di titoli pronti all'uso â€” inclusi Minecraft, Factorio, Rust, ARK e giochi con motore Source â€” e utilizza template in modo da poter avviare nuovi tipi di server senza toccare la riga di comando.

L'auto-hosting di PufferPanel sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo sui tuoi server di gioco, sui dati dei giocatori e sulla configurazione delle mod, con ruoli utente integrati, accesso SFTP e output della console in tempo reale. Ãˆ un'alternativa leggera ai pannelli di controllo commerciali e si abbina naturalmente a una community di gioco con un singolo VPS.