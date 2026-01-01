LocalAI Ã¨ un'alternativa gratuita e open-source all'API di OpenAI che funziona interamente sulla tua infrastruttura. Implementa la specifica REST API di OpenAI, quindi qualsiasi applicazione creata per OpenAI â€” LangChain, LlamaIndex, AutoGen e centinaia di altre â€” puÃ² passare a LocalAI modificando un singolo URL di endpoint senza richiedere modifiche al codice. Supporta modelli linguistici tramite llama.cpp, la generazione di immagini tramite Stable Diffusion e la trascrizione audio tramite Whisper, il tutto servito da un unico container con una galleria di modelli integrata e un'interfaccia utente di chat.

L'auto-hosting di LocalAI significa che i tuoi prompt, le risposte e i contenuti generati non lasciano mai il tuo server. Non ci sono costi per token, nessun limite di frequenza e nessuna dipendenza dalla disponibilitÃ di API di terze parti â€” rendendolo pratico per carichi di lavoro sensibili alla privacy e implementazioni di produzione attente ai costi.