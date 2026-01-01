Distribuisci LocalAI con installazione in un click.
Server di inferenza auto-ospitato, compatibile con l'API di OpenAI, che esegue LLM, generazione di immagini e trascrizione audio sul tuo hardware.
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Cosa puoi costruire con LocalAI
LocalAI Ã¨ un'alternativa gratuita e open-source all'API di OpenAI che funziona interamente sulla tua infrastruttura. Implementa la specifica REST API di OpenAI, quindi qualsiasi applicazione creata per OpenAI â€” LangChain, LlamaIndex, AutoGen e centinaia di altre â€” puÃ² passare a LocalAI modificando un singolo URL di endpoint senza richiedere modifiche al codice. Supporta modelli linguistici tramite llama.cpp, la generazione di immagini tramite Stable Diffusion e la trascrizione audio tramite Whisper, il tutto servito da un unico container con una galleria di modelli integrata e un'interfaccia utente di chat.
L'auto-hosting di LocalAI significa che i tuoi prompt, le risposte e i contenuti generati non lasciano mai il tuo server. Non ci sono costi per token, nessun limite di frequenza e nessuna dipendenza dalla disponibilitÃ di API di terze parti â€” rendendolo pratico per carichi di lavoro sensibili alla privacy e implementazioni di produzione attente ai costi.
FunzionalitÃ principali di LocalAI
OpenAI API compatibile
Sostituisci le chiamate API di OpenAI senza modificare il codice dell'applicazione â€” ti basta aggiornare l'URL di base e cambiare la chiave API.
Inferenza Multimodale
Esegui modelli linguistici, generazione di immagini (Stable Diffusion) e trascrizione audio (Whisper) da un singolo server sotto un'unica API.
Galleria di modelli integrata
Sfoglia, scarica e attiva modelli preconfigurati tramite l'interfaccia web senza scrivere file di configurazione o eseguire comandi CLI.
Funzionamento solo CPU
Funziona su hardware VPS standard senza requisiti GPU â€” l'accelerazione GPU Ã¨ supportata quando disponibile ma mai richiesta.
Nessun costo per i Token
Inferenza illimitata senza prezzi per richiesta, quote di utilizzo o fatturazione â€” il tuo unico costo Ã¨ il VPS che lo esegue.
PerchÃ© eseguire LocalAI su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .