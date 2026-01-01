Distribuisci GNS3 Server con un click.
Emulatore open source di topologie di rete con un'interfaccia accessibile tramite browser per la progettazione e la simulazione di laboratori di rete virtuali.
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Cosa puoi costruire con GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) Ã¨ una piattaforma di emulazione di rete open-source di cui si fidano ingegneri di rete, studenti e formatori di certificazioni in tutto il mondo. Ti permette di costruire complesse topologie di rete multi-vendor utilizzando immagini reali di Cisco IOS, Juniper e altri vendor, insieme ad appliance virtuali leggere, il tutto senza hardware fisico.
Eseguire GNS3 Server su un VPS mantiene il tuo laboratorio persistente e accessibile da qualsiasi browser. Progetti, immagini di dispositivi e topologie sono archiviati su volumi denominati durevoli in modo che il tuo lavoro sopravviva ai riavvii dei container. L'interfaccia utente web inclusa si connette direttamente all'API del server sulla porta 3080, offrendoti un editor di topologia completo drag-and-drop da qualsiasi browser su qualsiasi dispositivo.
FunzionalitÃ principali di GNS3 Server
Emulazione multi-vendor
Esegui immagini reali di Cisco IOS, Juniper e di altri fornitori insieme ad appliance open-source nella stessa topologia senza hardware fisico.
UI accessibile tramite browser
L'interfaccia web inclusa offre un designer di topologie drag-and-drop accessibile da qualsiasi browser, senza alcun client desktop richiesto.
Archiviazione persistente per laboratorio
Progetti, immagini di appliance e file di topologia sono archiviati in volumi denominati in modo che il tuo lavoro persista attraverso i riavvii e gli aggiornamenti dei container.
REST API
Un'API REST documentata sulla porta 3080 ti consente di automatizzare il provisioning della topologia, la gestione dei nodi e le operazioni del ciclo di vita del laboratorio da script o pipeline CI.
Libreria di appliance
Importa template di appliance preconfigurati per router, switch, firewall e host Linux per creare rapidamente laboratori realistici senza configurazione manuale.
VPCS e nodi Docker
La simulazione PC leggera VPCS integrata e il supporto nativo per container Docker ti permettono di aggiungere host finali e server applicativi a qualsiasi topologia.
PerchÃ© eseguire GNS3 Server su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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