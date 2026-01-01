Distribuisci Teable con un click.
Database open-source no-code con un'interfaccia a foglio di calcolo basato su PostgreSQL e collaborazione in tempo reale.
Scegli un piano VPS per Teable
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Teable
Teable Ã¨ un'alternativa veloce e open-source ad Airtable che combina una familiare interfaccia a foglio di calcolo con tutta la potenza di un database PostgreSQL. Supporta tipi di campo ricchi, molteplici modalitÃ di visualizzazione, collaborazione in tempo reale e filtraggio a livello di riga â€” il tutto supportato da un database che controlli completamente.
L'auto-hosting di Teable su un VPS significa che i tuoi dati aziendali risiedono nella tua istanza PostgreSQL senza limiti di righe, senza costi per posto e senza vendor lock-in. I team possono creare strumenti interni, tracker di progetti e database in stile CRM senza scrivere codice.
FunzionalitÃ principali di Teable
Backend PostgreSQL
Tutti i dati sono archiviati in un database PostgreSQL standard di tua proprietÃ , senza formato proprietario o blocco del fornitore.
Molteplici tipi di visualizzazione
Passa tra le viste griglia, galleria, kanban, calendario e modulo per lavorare con i dati nel formato piÃ¹ adatto a ogni flusso di lavoro.
Collaborazione in tempo reale
PiÃ¹ membri del team possono modificare le tabelle contemporaneamente con aggiornamenti in tempo reale e senza conflitti.
Nessun limite di righe
A differenza delle alternative SaaS, Teable auto-ospitato non impone limiti artificiali su righe, tabelle o dimensioni dello spazio di lavoro.
Accesso API
Un'API RESTful ti consente di integrare i dati di Teable con strumenti esterni, piattaforme di automazione e applicazioni personalizzate.
PerchÃ© eseguire Teable su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .