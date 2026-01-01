Distribuisci Slink con 1 click.
Piattaforma di condivisione di immagini auto-ospitata e orientata alla privacy, con rimozione automatica dei dati EXIF e compressione configurabile.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Slink
Slink Ã¨ una piattaforma di condivisione immagini self-hosted costruita attorno a privacy, proprietÃ e trasparenza. A differenza degli host di immagini commerciali che scansionano i caricamenti per la pubblicitÃ , rivendicano ampi diritti di licenza o impongono politiche di contenuto arbitrarie, Slink ti assicura di mantenere il controllo completo sui tuoi contenuti visivi â€” archiviati localmente sul tuo server senza accesso di terze parti.
Ospitare Slink sul tuo VPS significa che le tue immagini non lasciano mai la tua infrastruttura. La rimozione automatica dei metadati EXIF elimina le coordinate GPS, le informazioni sul dispositivo e i timestamp da ogni caricamento, proteggendo la privacy per impostazione predefinita. Con compressione configurabile, flussi di lavoro di approvazione utente e politiche sulle password, Slink fornisce un ambiente professionale di condivisione immagini alle tue condizioni.
FunzionalitÃ principali di Slink
Rimozione metadati EXIF
Rimuove automaticamente le coordinate GPS, le informazioni sul dispositivo e i timestamp da ogni immagine caricata per proteggere la privacy per impostazione predefinita.
Compressione configurabile
Imposta la qualitÃ di compressione e i limiti di dimensione di caricamento per bilanciare la fedeltÃ dell'immagine con l'efficienza di archiviazione per il tuo caso d'uso specifico.
Gestione Utenti
Flussi di lavoro di approvazione opzionali e politiche configurabili per la complessitÃ delle password ti consentono di controllare chi puÃ² caricare e condividere immagini.
Archiviazione Locale
Tutte le immagini sono archiviate direttamente sul tuo VPS â€” nessun bucket cloud, nessuna CDN di terze parti, nessuna dipendenza esterna per i tuoi contenuti.
URL Condivisibili Unici
Ogni caricamento riceve un URL unico per una facile condivisione, dando ai destinatari accesso diretto senza richiedere account o installazioni di app.
PerchÃ© eseguire Slink su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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