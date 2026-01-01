Implementa Text Generation Web UI con installazione in un clic.
Interfaccia web ricca di funzionalità per eseguire LLM locali con supporto per GGUF, GPTQ e AWQ su CPU o GPU.
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Cosa puoi costruire con Text Generation Web UI
Text Generation Web UI è un'interfaccia open-source basata su Gradio per caricare, eseguire e interagire con modelli linguistici di grandi dimensioni localmente. Supporta più formati di modello rispetto a quasi qualsiasi altro frontend LLM self-hosted — inclusi GGUF tramite llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 e Transformers — rendendolo lo strumento principale per gli utenti che lavorano con diversi file di modello da HuggingFace e necessitano del pieno controllo sui parametri di inferenza.
Questo deployment utilizza la build ottimizzata per CPU, che esegue modelli quantizzati GGUF tramite il backend llama.cpp — pratico su qualsiasi VPS senza una GPU dedicata. Posiziona qualsiasi file di modello GGUF nel volume dei modelli e apparirà nella scheda Modelli pronto per essere caricato. L'auto-hosting mantiene le tue conversazioni, i prompt di sistema e qualsiasi documento che condividi con il modello sulla tua infrastruttura.
Funzionalità principali di Text Generation Web UI
Supporto per modelli multiformato
Carica modelli GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 e Transformers dalla stessa interfaccia senza riconfigurare i backend o ricostruire il container.
Chat, istruzioni e notebook
Tre distinte modalità di interazione coprono conversazioni multi-turno, attività strutturate di prompt-risposta e la generazione di testo a forma libera in un unico strumento.
Sistema di personaggi e persona
Definisci schede personaggio AI dettagliate con retroscena, dialoghi di esempio e avatar per modellare il comportamento del modello tra le sessioni.
API compatibile con OpenAI
Abilita l'API REST opzionale sulla porta 5000 per connettere applicazioni esterne utilizzando librerie client standard di OpenAI senza modifiche al codice.
Ecosistema delle estensioni
Le estensioni della community aggiungono funzionalità come la memoria a lungo termine, l'input/output vocale, l'integrazione di Stable Diffusion e strumenti personalizzati.
Inferenza CPU senza GPU
Esegue modelli quantizzati GGUF su CPU tramite llama.cpp — un modello con 3-7 miliardi di parametri è pratico su un VPS standard con 8 GB di RAM.
Perché eseguire Text Generation Web UI su Hostinger
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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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