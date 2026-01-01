Distribuisci CodiMD con 1 click.
Editor di markdown collaborativo in tempo reale che consente ai team di scrivere documentazione, note di riunione e presentazioni insieme.
Scegli un piano VPS per CodiMD
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con CodiMD
CodiMD è un editor markdown collaborativo in tempo reale, open source e self-hosted, basato sulla fondazione di HackMD. Consente a più membri del team di modificare lo stesso documento contemporaneamente con sincronizzazione istantanea, rendendolo ideale per documentazione tecnica, note di sprint, registri delle decisioni architetturali e scrittura collaborativa di qualsiasi tipo. L'editor a schermo diviso renderizza il markdown in tempo reale, in modo che gli scrittori vedano sempre esattamente come apparirà il loro contenuto.
L'auto-hosting di CodiMD significa che le tue note e i tuoi documenti non passano mai attraverso server di terze parti, il che è importante per le organizzazioni che gestiscono strategie interne, informazioni sui clienti o specifiche tecniche. Tutti i dati rimangono sul tuo database PostgreSQL supportato da VPS e tu controlli chi può registrarsi e accedere alla piattaforma. Questa implementazione abbina il server CodiMD a PostgreSQL per un'archiviazione affidabile di documenti e utenti.
Funzionalità principali di CodiMD
Collaborazione in tempo reale
Più autori modificano lo stesso documento contemporaneamente con sincronizzazione in tempo reale e indicatori del cursore individuali.
Rendering avanzato di Markdown
Renderizza diagrammi, diagrammi UML, formule matematiche, blocchi di codice con evidenziazione della sintassi e media incorporati da markdown.
Modalità presentazione
Converti qualsiasi documento markdown in una presentazione a diapositive senza uscire dall'editor.
Cronologia delle versioni
Sfoglia e ripristina le revisioni precedenti di qualsiasi documento in modo che nessuna modifica collaborativa vada persa per sempre.
Molteplici formati di esportazione
Esporta documenti in PDF, HTML o markdown grezzo per condividere contenuti al di fuori della piattaforma quando necessario.
Perché eseguire CodiMD su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.