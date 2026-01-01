CodiMD è un editor markdown collaborativo in tempo reale, open source e self-hosted, basato sulla fondazione di HackMD. Consente a più membri del team di modificare lo stesso documento contemporaneamente con sincronizzazione istantanea, rendendolo ideale per documentazione tecnica, note di sprint, registri delle decisioni architetturali e scrittura collaborativa di qualsiasi tipo. L'editor a schermo diviso renderizza il markdown in tempo reale, in modo che gli scrittori vedano sempre esattamente come apparirà il loro contenuto.

L'auto-hosting di CodiMD significa che le tue note e i tuoi documenti non passano mai attraverso server di terze parti, il che è importante per le organizzazioni che gestiscono strategie interne, informazioni sui clienti o specifiche tecniche. Tutti i dati rimangono sul tuo database PostgreSQL supportato da VPS e tu controlli chi può registrarsi e accedere alla piattaforma. Questa implementazione abbina il server CodiMD a PostgreSQL per un'archiviazione affidabile di documenti e utenti.