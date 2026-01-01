Distribuisci Gokapi con un click.
Leggero server di condivisione file auto-ospitato con link a scadenza, protezione con password e backend S3 opzionale.
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Cosa puoi costruire con Gokapi
Gokapi Ã¨ un server di condivisione file open-source auto-ospitato modellato sul servizio Firefox Send, ora dismesso. Ti permette di caricare file tramite un'interfaccia web e di distribuire link di download brevi e con scadenza â€” ideale per la condivisione una tantum dove il destinatario non ha un account sulla tua piattaforma. Lo storage puÃ² essere su disco locale o su qualsiasi bucket compatibile con S3, e ogni link supporta scadenza configurabile, limiti di download e password opzionali.
Auto-ospitare Gokapi sul tuo VPS mantiene i contenuti condivisi e i log di accesso dei destinatari all'interno della tua infrastruttura piuttosto che su un servizio di upload SaaS. Il singolo binario Go mantiene l'ingombro minimo, e a differenza delle piattaforme pubbliche di condivisione file, non ci sono canali di segnalazione abusi pubblicizzati â€” solo le persone a cui invii un link possono vedere ciÃ² che hai caricato.
FunzionalitÃ principali di Gokapi
Link di condivisione in scadenza
Ogni file caricato ottiene un URL breve con scadenza configurabile per tempo o numero di download, cosÃ¬ i link smettono di funzionare dopo che il destinatario li ha scaricati.
Link protetti da password
Proteggi facoltativamente i download con una password per link, in modo che anche gli URL trapelati non possano essere aperti senza il segreto.
Archiviazione locale o S3
Archivia i file sul volume locale o punta Gokapi a qualsiasi bucket compatibile con S3 (AWS, Backblaze, MinIO) per uno storage elastico e duraturo.
Crittografia end-to-end
La crittografia opzionale lato client garantisce che il server non veda mai il testo in chiaro per i caricamenti condivisi tramite link crittografati end-to-end monouso.
Conti multi-utente
Crea account utente separati in modo che piÃ¹ membri dello staff o familiari condividano un'unica istanza con cronologie di caricamento isolate.
API e CLI
Carica programmaticamente tramite l'API REST o la CLI ufficiale per la consegna di artefatti di build, bundle di log e output di automazione.
PerchÃ© eseguire Gokapi su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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