Gokapi Ã¨ un server di condivisione file open-source auto-ospitato modellato sul servizio Firefox Send, ora dismesso. Ti permette di caricare file tramite un'interfaccia web e di distribuire link di download brevi e con scadenza â€” ideale per la condivisione una tantum dove il destinatario non ha un account sulla tua piattaforma. Lo storage puÃ² essere su disco locale o su qualsiasi bucket compatibile con S3, e ogni link supporta scadenza configurabile, limiti di download e password opzionali.

Auto-ospitare Gokapi sul tuo VPS mantiene i contenuti condivisi e i log di accesso dei destinatari all'interno della tua infrastruttura piuttosto che su un servizio di upload SaaS. Il singolo binario Go mantiene l'ingombro minimo, e a differenza delle piattaforme pubbliche di condivisione file, non ci sono canali di segnalazione abusi pubblicizzati â€” solo le persone a cui invii un link possono vedere ciÃ² che hai caricato.