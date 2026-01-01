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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Gokapi

Gokapi Ã¨ un server di condivisione file open-source auto-ospitato modellato sul servizio Firefox Send, ora dismesso. Ti permette di caricare file tramite un'interfaccia web e di distribuire link di download brevi e con scadenza â€” ideale per la condivisione una tantum dove il destinatario non ha un account sulla tua piattaforma. Lo storage puÃ² essere su disco locale o su qualsiasi bucket compatibile con S3, e ogni link supporta scadenza configurabile, limiti di download e password opzionali.

Auto-ospitare Gokapi sul tuo VPS mantiene i contenuti condivisi e i log di accesso dei destinatari all'interno della tua infrastruttura piuttosto che su un servizio di upload SaaS. Il singolo binario Go mantiene l'ingombro minimo, e a differenza delle piattaforme pubbliche di condivisione file, non ci sono canali di segnalazione abusi pubblicizzati â€” solo le persone a cui invii un link possono vedere ciÃ² che hai caricato.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Gokapi

Link di condivisione in scadenza

Ogni file caricato ottiene un URL breve con scadenza configurabile per tempo o numero di download, cosÃ¬ i link smettono di funzionare dopo che il destinatario li ha scaricati.

Link protetti da password

Proteggi facoltativamente i download con una password per link, in modo che anche gli URL trapelati non possano essere aperti senza il segreto.

Archiviazione locale o S3

Archivia i file sul volume locale o punta Gokapi a qualsiasi bucket compatibile con S3 (AWS, Backblaze, MinIO) per uno storage elastico e duraturo.

Crittografia end-to-end

La crittografia opzionale lato client garantisce che il server non veda mai il testo in chiaro per i caricamenti condivisi tramite link crittografati end-to-end monouso.

Conti multi-utente

Crea account utente separati in modo che piÃ¹ membri dello staff o familiari condividano un'unica istanza con cronologie di caricamento isolate.

API e CLI

Carica programmaticamente tramite l'API REST o la CLI ufficiale per la consegna di artefatti di build, bundle di log e output di automazione.

PerchÃ© eseguire Gokapi su Hostinger

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