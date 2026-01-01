Kan Ã¨ una bacheca Kanban self-hosted e open-source progettata per i team che desiderano il pieno controllo sui dati dei loro progetti. Realizzata con Next.js e PostgreSQL, offre il familiare flusso di lavoro a schede e bacheche di Trello senza i costi per utente o il blocco dei dati. Bacheche, schede, etichette e spazi di lavoro del team sono tutti inclusi di serie.

Ospitare Kan sul tuo VPS significa che i dati del tuo progetto rimangono privati e su un'infrastruttura che controlli. Con il supporto per l'accesso tramite email/password e oltre 20 provider OAuth â€” inclusi Google, GitHub e Microsoft â€” il tuo team puÃ² iniziare a collaborare senza configurazioni aggiuntive.