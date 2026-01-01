Distribuisci Kan con installazione in un clic.
Bacheca Kanban open source e strumento di gestione progetti costruito come alternativa a Trello incentrata sulla privacy.
Scegli un piano VPS per Kan
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Kan
Kan Ã¨ una bacheca Kanban self-hosted e open-source progettata per i team che desiderano il pieno controllo sui dati dei loro progetti. Realizzata con Next.js e PostgreSQL, offre il familiare flusso di lavoro a schede e bacheche di Trello senza i costi per utente o il blocco dei dati. Bacheche, schede, etichette e spazi di lavoro del team sono tutti inclusi di serie.
Ospitare Kan sul tuo VPS significa che i dati del tuo progetto rimangono privati e su un'infrastruttura che controlli. Con il supporto per l'accesso tramite email/password e oltre 20 provider OAuth â€” inclusi Google, GitHub e Microsoft â€” il tuo team puÃ² iniziare a collaborare senza configurazioni aggiuntive.
FunzionalitÃ principali di Kan
Lavagne Kanban
Organizza il lavoro su bacheche e schede con etichette, filtri e drag-and-drop per qualsiasi flusso di lavoro di team.
Spazi di lavoro del team
Invita i membri agli spazi di lavoro condivisi con controlli di visibilitÃ della bacheca in modo che le persone giuste vedano i progetti giusti.
Importazione Trello
Migra le bacheche Trello esistenti direttamente in Kan per preservare la cronologia del progetto senza reinserimento manuale.
Autenticazione flessibile
Accedi con email/password o con uno qualsiasi degli oltre 20 provider OAuth, inclusi Google, GitHub e Microsoft.
Monitoraggio attivitÃ
I log delle attivitÃ delle schede e i thread di commenti mantengono una cronologia completa di ogni modifica e discussione in un unico posto.
PerchÃ© eseguire Kan su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .