Distribuisci LLDAP con installazione in un clic.
Server di autenticazione leggero che fornisce un backend LDAP semplificato e con un approccio specifico per applicazioni self-hosted.
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Cosa puoi costruire con LLDAP
LLDAP Ã¨ un server di autenticazione leggero e opinionato che espone un'interfaccia LDAP standard supportata da una intuitiva interfaccia utente di amministrazione web. Mentre le configurazioni LDAP tradizionali richiedono centinaia di pagine di schema, ACL e configurazione slapd, LLDAP offre impostazioni predefinite sensate fin da subito: schemi utente/gruppo/email predefiniti, un gestore utenti grafico e un singolo binario che si avvia in millisecondi.
L'auto-hosting di LLDAP sul tuo VPS ti offre un'unica fonte di veritÃ per gli account utente su ogni applicazione self-hosted che supporta LDAP â€” Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana e decine di altre â€” senza l'overhead operativo di OpenLDAP. Gli utenti risiedono in un unico luogo, le modifiche delle password si propagano ovunque e i gruppi controllano l'accesso centralmente.
FunzionalitÃ principali di LLDAP
LDAP per tutti gli altri
Server LDAP conforme agli standard con valori predefiniti ragionevoli, in modo che le app che si aspettano OpenLDAP funzionino senza problemi, senza l'onere di manutenzione dello schema e degli ACL.
UI di amministrazione web
Gestisci utenti, gruppi e appartenenze tramite un'interfaccia grafica â€” nessun file ldif, nessun ldapadd da riga di comando, nessuna modifica dello schema.
Unica fonte di veritÃ
Ogni app auto-ospitata legge da un unico database utente, quindi le modifiche della password, le disattivazioni e gli aggiornamenti dell'appartenenza al gruppo si applicano ovunque contemporaneamente.
GraphQL admin API
Automatizza il provisioning e la gestione dei gruppi tramite un'API GraphQL tipizzata, oltre all'interfaccia standard di bind/ricerca LDAP.
Flusso di reimpostazione della password
Flusso integrato di reimpostazione della password basato su email per gli utenti finali, in modo che gli amministratori non debbano fungere da help desk per le password dimenticate.
Ingombro minimo
Un singolo binario Rust con persistenza SQLite utilizza CPU e RAM minime, lasciando spazio di manovra sul VPS per le app che ne hanno effettivamente bisogno.
PerchÃ© eseguire LLDAP su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .