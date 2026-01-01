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Alternativa open source ad Airtable che trasforma qualsiasi database SQL in un foglio di calcolo collaborativo con API generate automaticamente.

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4GB di RAM
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2 vCPU Core
8GB di RAM
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8 vCPU Core
32GB di RAM
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KVM 1
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con NocoDB

NocoDB Ã¨ l'alternativa open-source leader ad Airtable, che trasforma i database PostgreSQL, MySQL e altri database SQL in interfacce intuitive a foglio di calcolo che gli utenti non tecnici possono gestire con sicurezza. Offre viste a griglia, kanban, galleria, calendario e modulo insieme ad API REST e GraphQL generate automaticamente, tipi di campo ricchi e collaborazione in tempo reale â€” il tutto senza costi per utente.

L'auto-hosting di NocoDB sul tuo VPS assicura che i dati aziendali sensibili non lascino mai la tua infrastruttura, elimina i vincoli di prezzo basati sul numero di utenti e offre al tuo team la piena potenza di un database relazionale dietro un front-end no-code che chiunque puÃ² utilizzare.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di NocoDB

Visualizzazioni multiple

Passa tra le viste a griglia, kanban, galleria, calendario e modulo per gli stessi dati, permettendo a ogni membro del team di lavorare nel formato piÃ¹ adatto al proprio flusso di lavoro.

API auto-generate

Ogni tabella espone automaticamente endpoint REST e GraphQL, consentendo agli sviluppatori di creare integrazioni personalizzate e front-end senza scrivere codice backend.

Tipi di campo avanzati

Allegati, formule, ricerche, aggregazioni e record collegati portano la potenza dei fogli di calcolo ai tuoi dati relazionali senza complesse query SQL.

Controllo granulare degli accessi

Imposta le autorizzazioni a livello di spazio di lavoro, base e tabella con la gestione dei ruoli, in modo che ogni membro del team veda solo ciÃ² di cui ha bisogno.

Webhook Automation

Attiva automaticamente flussi di lavoro e integrazioni esterni quando i dati cambiano, collegando NocoDB ai tuoi strumenti esistenti senza codice personalizzato.

Importazione Airtable

Migra le basi Airtable esistenti, i file CSV o i fogli Excel con rilevamento dello schema, rendendo facile il passaggio senza ricostruire i tuoi dati da zero.

PerchÃ© eseguire NocoDB su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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