Documenso Ã¨ un'alternativa open-source a DocuSign, creato per le organizzazioni che necessitano di firme digitali sicure e legalmente vincolanti senza cedere il controllo di documenti sensibili a un fornitore SaaS di terze parti. Supporta flussi di lavoro di firma multi-parte, modelli di documenti e audit trail completi, con un'interfaccia pulita adatta ai team legali, HR e finanziari.

L'auto-hosting di Documenso sul tuo VPS mantiene ogni documento, firma e record di audit sulla tua infrastruttura. Non ci sono costi per documento, limiti di archiviazione imposti da un fornitore e nessun rischio di esposizione dei dati tramite una piattaforma condivisa. La gestione locale dei certificati e l'SMTP configurabile assicurano che il processo di firma rimanga interamente sotto il tuo controllo.