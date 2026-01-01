Distribuisci Documenso con installazione in un click.
Piattaforma open source per la firma di documenti con firme digitali legalmente vincolanti e piena proprietÃ dei dati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Documenso
Documenso Ã¨ un'alternativa open-source a DocuSign, creato per le organizzazioni che necessitano di firme digitali sicure e legalmente vincolanti senza cedere il controllo di documenti sensibili a un fornitore SaaS di terze parti. Supporta flussi di lavoro di firma multi-parte, modelli di documenti e audit trail completi, con un'interfaccia pulita adatta ai team legali, HR e finanziari.
L'auto-hosting di Documenso sul tuo VPS mantiene ogni documento, firma e record di audit sulla tua infrastruttura. Non ci sono costi per documento, limiti di archiviazione imposti da un fornitore e nessun rischio di esposizione dei dati tramite una piattaforma condivisa. La gestione locale dei certificati e l'SMTP configurabile assicurano che il processo di firma rimanga interamente sotto il tuo controllo.
FunzionalitÃ principali di Documenso
Sottoscrizione multi-parte
Instrada i documenti a piÃ¹ firmatari in ordine sequenziale o parallelo e monitora lo stato di completamento in tempo reale.
Tracce di audit complete
Ogni azione viene registrata con timestamp e indirizzi IP, producendo la traccia di prova richiesta per scopi legali e di conformitÃ .
Template di documenti
Salva le strutture di documenti usate frequentemente come modelli per velocizzare i flussi di lavoro di firma ricorrenti come contratti e NDA.
Firma del certificato locale
I documenti sono firmati utilizzando un certificato gestito localmente, mantenendo il processo crittografico interamente all'interno della tua infrastruttura.
Notifiche email
Promemoria automatici e aggiornamenti di stato mantengono tutte le parti informate senza un follow-up manuale da parte dei mittenti dei documenti.
PerchÃ© eseguire Documenso su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .