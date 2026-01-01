Squidex Ã¨ un CMS headless open source che espone i tuoi contenuti tramite API REST e GraphQL, permettendo a qualsiasi frontend â€” applicazioni web, applicazioni mobili o sistemi lato server â€” di recuperare i contenuti senza essere legato a uno specifico livello di rendering. Gli schemi di contenuto sono definiti nell'interfaccia utente di Squidex con pieno supporto per riferimenti, risorse, localizzazione e regole di validazione.

L'auto-hosting di Squidex sul tuo VPS ti dÃ il controllo completo su dove sono archiviati i contenuti e chi puÃ² accedervi. A differenza delle piattaforme CMS headless SaaS che addebitano per chiamata API o per utente, un'istanza auto-ospitata non ha limiti di utilizzo e mantiene tutti i dati dei contenuti all'interno della tua infrastruttura.