Distribuisci Squidex con installazione in un click.
CMS headless API-first con API GraphQL e REST per la distribuzione di contenuti su qualsiasi canale o frontend.
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Cosa puoi costruire con Squidex
Squidex Ã¨ un CMS headless open source che espone i tuoi contenuti tramite API REST e GraphQL, permettendo a qualsiasi frontend â€” applicazioni web, applicazioni mobili o sistemi lato server â€” di recuperare i contenuti senza essere legato a uno specifico livello di rendering. Gli schemi di contenuto sono definiti nell'interfaccia utente di Squidex con pieno supporto per riferimenti, risorse, localizzazione e regole di validazione.
L'auto-hosting di Squidex sul tuo VPS ti dÃ il controllo completo su dove sono archiviati i contenuti e chi puÃ² accedervi. A differenza delle piattaforme CMS headless SaaS che addebitano per chiamata API o per utente, un'istanza auto-ospitata non ha limiti di utilizzo e mantiene tutti i dati dei contenuti all'interno della tua infrastruttura.
FunzionalitÃ principali di Squidex
GraphQL e API REST
Interroga e distribuisci contenuti tramite endpoint GraphQL e REST, in modo che qualsiasi stack frontend possa consumarli senza adattatori personalizzati.
Schemi di contenuto flessibili
Definisci tipi di contenuto con campi personalizzati, regole di validazione, riferimenti e componenti nidificati utilizzando l'editor di schema visuale.
Gestione degli asset
Carica, organizza e trasforma immagini e file direttamente in Squidex con operazioni di ridimensionamento e ritaglio integrate nella pipeline degli asset.
Contenuto multi lingua
Contenuto modellabile con supporto di localizzazione integrato, in modo che ogni campo possa contenere traduzioni per ogni locale configurato.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Assegna a editor, sviluppatori e clienti esterni diversi livelli di permesso per app, schema o tipo di contenuto.
PerchÃ© eseguire Squidex su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .