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Agente di codifica AI terminale open source che pianifica ed esegue attivitÃ  complesse e a piÃ¹ fasi su molti file.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Plandex

Plandex Ã¨ un agente di codifica AI open-source che risiede nel tuo terminale e affronta compiti software reali che si estendono su decine di file e molti passaggi. Invece di produrre snippet una tantum, costruisce e perfeziona un piano, mette in sandbox le modifiche ai file per una revisione basata su diff prima di applicarle e gestisce fino a 2M token di contesto per lavorare su grandi codebase.

L'auto-hosting di Plandex sul tuo VPS mantiene il tuo codice, i tuoi prompt e i tuoi piani su un'infrastruttura che controlli, fornendoti al contempo un server persistente a cui la leggera CLI di Plandex puÃ² connettersi da qualsiasi macchina di sviluppo. Porti le tue credenziali del provider di modelli â€” OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google o Ollama locale â€” quindi non ci sono costi di piattaforma per utente o vendor lock-in.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Plandex

Piani grandi attivitÃ 

Crea piani a piÃ¹ fasi per modifiche che si estendono su decine di file invece di produrre snippet di codice una tantum.

contesto di 2 milioni di token

Elabora e ragiona su grandi basi di codice con una finestra di contesto fino a 2 milioni di token.

Recensione basata su diff

Isola le modifiche ai file e mostra un diff per ogni cambiamento, cosÃ¬ puoi approvare o rifiutare prima che qualsiasi cosa tocchi il tuo working tree.

Modelli multi-fornitore

Si connette a OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini e modelli Ollama locali da una singola sessione CLI.

REPL nativo per terminale

Funziona in una REPL del terminale con completamento fuzzy dei comandi, supporto per scripting e piping â€” nessuna scheda del browser richiesta.

Server self-hosted

La CLI sul tuo laptop si connette al server Plandex sul tuo VPS, mantenendo piani e stato del progetto sotto il tuo controllo.

PerchÃ© eseguire Plandex su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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