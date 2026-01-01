Distribuisci Plandex con installazione in un clic.
Agente di codifica AI terminale open source che pianifica ed esegue attivitÃ complesse e a piÃ¹ fasi su molti file.
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Cosa puoi costruire con Plandex
Plandex Ã¨ un agente di codifica AI open-source che risiede nel tuo terminale e affronta compiti software reali che si estendono su decine di file e molti passaggi. Invece di produrre snippet una tantum, costruisce e perfeziona un piano, mette in sandbox le modifiche ai file per una revisione basata su diff prima di applicarle e gestisce fino a 2M token di contesto per lavorare su grandi codebase.
L'auto-hosting di Plandex sul tuo VPS mantiene il tuo codice, i tuoi prompt e i tuoi piani su un'infrastruttura che controlli, fornendoti al contempo un server persistente a cui la leggera CLI di Plandex puÃ² connettersi da qualsiasi macchina di sviluppo. Porti le tue credenziali del provider di modelli â€” OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google o Ollama locale â€” quindi non ci sono costi di piattaforma per utente o vendor lock-in.
FunzionalitÃ principali di Plandex
Piani grandi attivitÃ
Crea piani a piÃ¹ fasi per modifiche che si estendono su decine di file invece di produrre snippet di codice una tantum.
contesto di 2 milioni di token
Elabora e ragiona su grandi basi di codice con una finestra di contesto fino a 2 milioni di token.
Recensione basata su diff
Isola le modifiche ai file e mostra un diff per ogni cambiamento, cosÃ¬ puoi approvare o rifiutare prima che qualsiasi cosa tocchi il tuo working tree.
Modelli multi-fornitore
Si connette a OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini e modelli Ollama locali da una singola sessione CLI.
REPL nativo per terminale
Funziona in una REPL del terminale con completamento fuzzy dei comandi, supporto per scripting e piping â€” nessuna scheda del browser richiesta.
Server self-hosted
La CLI sul tuo laptop si connette al server Plandex sul tuo VPS, mantenendo piani e stato del progetto sotto il tuo controllo.
PerchÃ© eseguire Plandex su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .