Installa Zabbix con installazione in un click.
Monitoraggio open source di livello enterprise per reti, server, applicazioni e servizi cloud in un'unica piattaforma unificata.
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Cosa puoi costruire con Zabbix
Zabbix è una soluzione di monitoraggio open-source di classe enterprise, scelta da NASA, Salesforce e decine di migliaia di organizzazioni per tracciare lo stato di reti, server, macchine virtuali, container e servizi cloud. Una singola istanza Zabbix può raccogliere decine di migliaia di metriche al secondo tramite agenti, SNMP, IPMI, JMX, controlli HTTP e script personalizzati, quindi rilevare anomalie tramite trigger basati su template, regole di escalation e dashboard ricche.
L'auto-hosting di Zabbix sul tuo VPS mantiene ogni metrica, evento e credenziale all'interno dell'infrastruttura che controlli, senza costi di licenza per host o costi di uscita dei dati. Il database PostgreSQL incluso e l'agente Zabbix ti offrono uno stack di monitoraggio completo, pronto per integrare gli host non appena l'implementazione è terminata.
Funzionalità principali di Zabbix
Agente e senza agente
Raccogli metriche tramite agent Zabbix nativi, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet e controlli HTTP senza installare software su ogni dispositivo monitorato.
Auto-rilevamento
Scopri host, interfacce di rete, servizi e macchine virtuali automaticamente e applica i template di monitoraggio senza configurazione manuale.
Avvisi flessibili
Definisci le regole di escalation e invia notifiche a Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, email, SMS e webhook in base alla gravità e al destinatario.
Monitoraggio con template
Centinaia di modelli pronti all'uso coprono database, server web, Kubernetes, AWS, VMware e apparecchiature di rete, così l'integrazione di nuovi host richiede minuti, non ore.
Dashboard personalizzabili
Crea dashboard con grafici, mappe, widget dei principali host e report SLA personalizzati per operatori NOC, sviluppatori o stakeholder esecutivi.
Metriche a lungo termine
Archivia i dati storici e le tendenze aggregate in PostgreSQL per anni di pianificazione della capacità, revisione post-incidente e reportistica di conformità.
Perché eseguire Zabbix su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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