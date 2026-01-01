Zabbix è una soluzione di monitoraggio open-source di classe enterprise, scelta da NASA, Salesforce e decine di migliaia di organizzazioni per tracciare lo stato di reti, server, macchine virtuali, container e servizi cloud. Una singola istanza Zabbix può raccogliere decine di migliaia di metriche al secondo tramite agenti, SNMP, IPMI, JMX, controlli HTTP e script personalizzati, quindi rilevare anomalie tramite trigger basati su template, regole di escalation e dashboard ricche.

L'auto-hosting di Zabbix sul tuo VPS mantiene ogni metrica, evento e credenziale all'interno dell'infrastruttura che controlli, senza costi di licenza per host o costi di uscita dei dati. Il database PostgreSQL incluso e l'agente Zabbix ti offrono uno stack di monitoraggio completo, pronto per integrare gli host non appena l'implementazione è terminata.