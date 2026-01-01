Distribuisci Fenrus con un click.
Homepage personale e dashboard per un accesso rapido alle tue app, siti e servizi con widget di app intelligenti e motori di ricerca personalizzati.
Scegli un piano VPS per Fenrus
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Fenrus
Fenrus Ã¨ una dashboard personale self-hosted che sostituisce la pagina Nuova scheda del tuo browser con una home page completamente personalizzabile. Organizza link e applicazioni in gruppi, usa widget di app intelligenti che estraggono dati in tempo reale da servizi come Sonarr, Radarr e Jellyfin, e configura piÃ¹ motori di ricerca con scorciatoie da tastiera. Tutte le tue app personali e i siti visitati di frequente sono disponibili a colpo d'occhio da un'unica pagina privata.
PoichÃ© Fenrus funziona interamente sul tuo VPS personale, nessuno dei tuoi URL di app, modelli di utilizzo o servizi configurati viene condiviso con servizi di dashboard di terze parti. I dati sono archiviati in un file LiteDB leggero, il che significa che non c'Ã¨ un database esterno da gestire â€” la configurazione richiede pochi secondi e l'intera configurazione Ã¨ contenuta in un unico volume.
FunzionalitÃ principali di Fenrus
Widget Intelligenti per app
Collega servizi come Sonarr, Radarr, Jellyfin e altri per visualizzare lo stato in tempo reale, i conteggi e i dati di attivitÃ direttamente sui riquadri della tua dashboard.
Motori di ricerca personalizzati
Aggiungi qualsiasi motore di ricerca con un pattern URL e una scorciatoia da tastiera, quindi passa tra Google, DuckDuckGo o la tua istanza Searx personale con una singola pressione di tasto.
Gruppi di app organizzati
Organizza link e applicazioni in gruppi nominati per mantenere app di lavoro, servizi multimediali, domotica e siti personali ben separati.
Supporto Multi-Utente
Ogni utente ha una configurazione indipendente della dashboard, in modo che tutti in casa o nel team possano mantenere il proprio layout e l'elenco delle app.
Favicon automatici
Fenrus recupera automaticamente le favicon per i link che non hanno un'icona personalizzata configurata, mantenendo la tua dashboard visivamente ordinata senza lavoro manuale.
Zero Database Esterno
Tutta la configurazione Ã¨ memorizzata in un singolo file LiteDB â€” senza bisogno di PostgreSQL o MySQL, rendendo i backup e le migrazioni una semplice copia di file.
PerchÃ© eseguire Fenrus su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .