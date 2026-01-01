Chevereto è una piattaforma di hosting di immagini e video matura e self-hosted, scelta dalle community dal 2007. Fornisce tutto il necessario per gestire un sito di condivisione multimediale completo — registrazione utenti, profili, autenticazione a due fattori, organizzazione avanzata dei media tramite categorie, tag e album, oltre a controlli granulari sulla privacy per ogni caricamento, per contenuti pubblici, privati o protetti da password.

L'esecuzione di Chevereto sul tuo VPS mantiene ogni caricamento, account utente e flusso di entrate sotto il tuo pieno controllo, senza costi per immagine o restrizioni sui contenuti. Questo template raggruppa Chevereto con MariaDB per i metadati dei contenuti e Redis per una rapida memorizzazione di sessioni e cache, mentre Traefik gestisce automaticamente il routing HTTPS, in modo che la piattaforma sia pronta ad accettare il suo primo caricamento in pochi minuti.