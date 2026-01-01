Distribuisci Chevereto con un click.
Piattaforma di condivisione di immagini e video auto-ospitata per costruire la tua community multimediale in stile Imgur o Flickr.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Chevereto
Chevereto è una piattaforma di hosting di immagini e video matura e self-hosted, scelta dalle community dal 2007. Fornisce tutto il necessario per gestire un sito di condivisione multimediale completo — registrazione utenti, profili, autenticazione a due fattori, organizzazione avanzata dei media tramite categorie, tag e album, oltre a controlli granulari sulla privacy per ogni caricamento, per contenuti pubblici, privati o protetti da password.
L'esecuzione di Chevereto sul tuo VPS mantiene ogni caricamento, account utente e flusso di entrate sotto il tuo pieno controllo, senza costi per immagine o restrizioni sui contenuti. Questo template raggruppa Chevereto con MariaDB per i metadati dei contenuti e Redis per una rapida memorizzazione di sessioni e cache, mentre Traefik gestisce automaticamente il routing HTTPS, in modo che la piattaforma sia pronta ad accettare il suo primo caricamento in pochi minuti.
Funzionalità principali di Chevereto
Condivisione di immagini e video
Ospita immagini e video con miniature, lettori incorporati e link diretti pronti per essere condivisi su qualsiasi piattaforma.
Album e tag
Organizza i contenuti in album e categorizza i caricamenti con i tag in modo che i visitatori possano sfogliare e cercare una libreria multimediale in crescita.
Account utente e ruoli
Gli utenti registrati ottengono profili, autenticazione a due fattori e permessi basati sui ruoli gestiti tramite il pannello di amministrazione.
Controlli privacy
Le impostazioni sulla privacy per il caricamento consentono ai proprietari di contrassegnare i contenuti come pubblici, privati o protetti da password per adattarsi a qualsiasi scenario di condivisione.
Interfaccia multi lingua
Lancia una community in una qualsiasi delle oltre 30 lingue supportate senza installare pacchetti o temi aggiuntivi.
Perché eseguire Chevereto su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.