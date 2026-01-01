Redis Commander Ã¨ un'interfaccia web leggera e open-source per la gestione di database Redis. Fornisce un browser ad albero per la navigazione degli spazi chiave, editor inline per stringhe, hash, liste, set e set ordinati, e una console dei comandi integrata per l'esecuzione di comandi Redis arbitrari. Le statistiche del server â€” utilizzo della memoria, client connessi, tassi di successo â€” sono visibili a colpo d'occhio sulla dashboard.

Questa implementazione include Redis Commander con un'istanza Redis 7, cosÃ¬ ottieni un archivio chiave-valore completamente funzionante e la sua UI di gestione in un unico stack. L'autenticazione HTTP di base protegge l'interfaccia web dall'accesso non autorizzato, e l'istanza Redis Ã¨ protetta con una password generata in modo che non sia esposta senza credenziali.