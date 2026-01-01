Distribuisci Redis Commander con un clic.
Interfaccia utente di gestione Redis basata sul web per sfogliare le chiavi, modificare i valori e monitorare un database Redis da qualsiasi browser.
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Cosa puoi costruire con Redis Commander
Redis Commander Ã¨ un'interfaccia web leggera e open-source per la gestione di database Redis. Fornisce un browser ad albero per la navigazione degli spazi chiave, editor inline per stringhe, hash, liste, set e set ordinati, e una console dei comandi integrata per l'esecuzione di comandi Redis arbitrari. Le statistiche del server â€” utilizzo della memoria, client connessi, tassi di successo â€” sono visibili a colpo d'occhio sulla dashboard.
Questa implementazione include Redis Commander con un'istanza Redis 7, cosÃ¬ ottieni un archivio chiave-valore completamente funzionante e la sua UI di gestione in un unico stack. L'autenticazione HTTP di base protegge l'interfaccia web dall'accesso non autorizzato, e l'istanza Redis Ã¨ protetta con una password generata in modo che non sia esposta senza credenziali.
FunzionalitÃ principali di Redis Commander
Chiave Browser
Esplora l'intero keyspace Redis in una vista ad albero, cerca per pattern e ispeziona o modifica qualsiasi valore direttamente nel browser senza scrivere comandi Redis.
Tutti i tipi di dati
Visualizza e modifica stringhe, hash, liste, set, set ordinati e stream con editor sensibili al tipo che visualizzano i dati in un formato strutturato e leggibile.
Console di comando
Esegui comandi Redis arbitrari dalla console integrata e visualizza immediatamente la risposta â€” utile per il debug, l'amministrazione e le operazioni di dati una tantum.
Statistiche del server
La dashboard mostra a colpo d'occhio le metriche in tempo reale del server Redis, inclusi il consumo di memoria, i tassi di hit/miss del keyspace, i client connessi e il tempo di attivitÃ .
Autenticazione Basic HTTP
L'interfaccia web Ã¨ protetta da autenticazione tramite nome utente e password, impedendo l'accesso non autorizzato ai tuoi dati Redis tramite l'UI del browser.
PerchÃ© eseguire Redis Commander su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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