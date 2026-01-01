Distribuisci Komari con installazione in un click.
Dashboard leggera e auto-ospitata per il monitoraggio dei server con raccolta dati basata su agenti e metriche in tempo reale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Komari
Komari Ã¨ uno strumento di monitoraggio server leggero e open-source, creato per chi gestisce i propri server e necessita di visibilitÃ in tempo reale sulla propria infrastruttura senza il sovraccarico delle piattaforme di monitoraggio aziendali. Utilizza un piccolo agente installato su ogni server monitorato per raccogliere metriche di CPU, memoria, disco e rete, che vengono poi visualizzate in una dashboard web pulita.
PoichÃ© Komari Ã¨ auto-ospitato, tutta la telemetria del tuo server rimane sulla tua infrastruttura senza che alcun dato venga inviato a servizi di terze parti. Il design basato su SQLite significa zero dipendenze da database esterni, rendendolo veloce da implementare e semplice da mantenere anche per piccoli team e operatori singoli.
FunzionalitÃ principali di Komari
Monitoraggio basato su agenti
Installa l'agente leggero Komari su qualsiasi server per raccogliere e trasmettere metriche al tuo dashboard centrale.
Metriche in tempo reale
Visualizza l'utilizzo della CPU, il consumo di memoria, l'I/O del disco e il throughput di rete aggiornati in tempo reale nell'interfaccia web.
Dashboard multi-server
Monitora tutti i tuoi server da un'unica console, con ogni agente che riporta in modo indipendente all'host centrale.
Zero dipendenze esterne
L'archiviazione SQLite non richiede un servizio di database separato da gestire â€” solo il container e un volume di dati persistente.
Supporto tema personalizzato
Personalizza l'aspetto della dashboard in base alle tue preferenze o al branding della tua organizzazione.
PerchÃ© eseguire Komari su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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